Entregaron mobiliarios a 30 escuelas de Alvearenses

Alvear

8 de Abril - En un acto significativo para la comunidad educativa, la Dirección de Educación, bajo la conducción de José Morán, llevó a cabo la entrega de mobiliario y equipamiento a escuelas primarias, secundarias y jardines infantiles de la primera infancia. Este esfuerzo se enmarca en un compromiso por mejorar las condiciones educativas, por parte de la Municipalidad de General Alvear.

Durante la entrega, se distribuyeron ventiladores, heladeras, aires acondicionados, materiales didácticos y juegos para jardines maternales, entre otros elementos.

El Intendente Alejandro Molero expresó: “la verdad que es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, pero que tiene que ver con el compromiso que planteábamos en el discurso de inicio del ciclo escolar. No solo íbamos a trabajar en la mejora edilicia de cada uno de los establecimientos escolares del departamento, sino que también, como complemento, dotarnos de elementos que son sumamente necesarios para mejorar el ámbito educativo”.

Molero destacó la importancia de estos recursos, que no solo buscan mejorar la infraestructura, sino también crear un ambiente propicio para el aprendizaje. “Estamos refaccionando las escuelas y mejorando el ámbito laboral para docentes y no docentes, así como para los niños. Además, les estamos dando los elementos que mejoran el hábitat en las escuelas, como aire acondicionado y cocinas para aquellos colegios que tienen comedor”, añadió.

Mariza Gómez, directora de la Escuela Pedro Christophersen, comentó sobre la situación de su institución: “somos una escuela rural con doble turno y personal único de dirección. Estamos trabajando en el fortalecimiento de trayectorias debilitadas. Todo lo que viene a las escuelas es siempre bienvenido, y este mobiliario es un gran aporte para la comunidad. Actualmente, tenemos 125 alumnos entre nivel inicial y nivel primario”.

Silvina Gaete, directora de la Escuela Sebastián Samper de Los Compartos, también se mostró entusiasmada con la entrega. “Estamos muy contentas porque estas escuelas, específicamente de la zona rural, están un poco más desfavorecidas por estar más lejos de la ciudad y con una población vulnerable. Este mobiliario que vamos a recibir hoy es excelente para nosotros”, afirmó. Su escuela cuenta con 110 alumnos y opera bajo un convenio con el Nación, funcionando de 8 a 15 horas, incluyendo el servicio de comedor escolar.

La entrega de mobiliario y equipamiento representa un paso importante hacia la mejora de la calidad educativa en las escuelas. Con este tipo de iniciativas, se busca no solo atender las necesidades inmediatas de las instituciones, sino también fomentar un entorno de aprendizaje más adecuado para todos los estudiantes.