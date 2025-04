Reinsertan 3 Gavilanes en Carmensa para controlar la invasión de loros

Alvear

8 de Abril - El próximo jueves, el distrito de Carmensa será testigo de un importante evento ambiental: la reinserción de tres gavilanes, aves rapaces que desempeñan un papel crucial como controladores biológicos en el ecosistema local. La iniciativa busca abordar un problema creciente en la zona: la invasión de loros barranqueros.

El asesor de Gestión Ambiental Denis Rabanal explicó que estos gavilanes son aves nativas del sur de la provincia y no se trata de una especie exótica. “La reinserción viene principalmente porque son aves que sirven como controladores biológicos”, afirmó. La presencia de loros en la región ha generado múltiples reclamos por parte de los vecinos, quienes han reportado inconvenientes relacionados con el ruido y la salud pública, dado que las aves pueden afectar la calidad del ambiente con su materia fecal.

El Asesor hizo un llamado a la comunidad para que cuide y proteja a los gavilanes, recordando que, en ocasiones anteriores, tras la reinserción de aves rapaces, algunos ejemplares fueron objeto de agresiones, como disparos con aire comprimido o piedras. “Es muy importante mantener y cuidar esta especie para poder controlar el ecosistema y evitar que siga aumentando la población de loros en la zona”, enfatizó Rabanal.

Juan Pablo Coniglione, veterinario de la Dirección de Recursos Naturales, también participó en la explicación del proceso de reinserción. Detalló que los gavilanes mistos que se reinsertarán han sido rehabilitados y provienen de la zona de General Alvear. “Se pretende reinsertarlos en un área donde se están teniendo inconvenientes con las poblaciones de loros barranqueros, que son beneficiosos para la regeneración de los campos, pero que, al no tener sus predadores naturales, han crecido desmesuradamente”, explicó.

Coniglione subrayó que la reinserción de los gavilanes no eliminará por completo el conflicto con los loros, pero sí ayudará a disminuirlo. “Lo que tenemos que aprender es a convivir con todos estos ejemplares de la fauna silvestre, porque su presencia es sinónimo de salud ambiental”, agregó.

Para reforzar la concientización sobre la importancia de cuidar a estas aves, el equipo de gestión ambiental visitará las escuelas de Carmensa, tanto primarias como secundarias, para compartir información sobre el rol de los gavilanes en el ecosistema y la necesidad de protegerlos.

La reinserción de estos gavilanes representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades locales para restaurar el equilibrio ecológico en la región y promover una convivencia armónica entre la fauna silvestre y la comunidad. Con el apoyo de los vecinos, se espera que esta iniciativa contribuya a un entorno más saludable y sostenible para todos.