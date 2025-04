Actividades por el día mundial de la actividad física en la plaza Carlos María de Alvear

Alvear

7 de Abril - En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, celebrado el pasado domingo, el Municipio, junto al Área Departamental de Salud y el hospital Enfermeros Argentinos, llevó a cabo una serie de actividades destinadas a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener una vida activa.

Analía García, responsable del Área de Municipio Saludable, destacó la relevancia de estas iniciativas, que buscan promover la actividad física como un componente esencial para la salud a lo largo de la vida.

“Estamos promocionando y sensibilizando sobre la importancia de la actividad física. Realizamos controles básicos como la toma de presión arterial, pulso, nivel de glucosa en sangre, peso y talla”, explicó García. Además, se ofrecieron pausas activas y actividades físicas para incentivar a los participantes a incorporar el movimiento en su rutina diaria.

La cardióloga Natalia Estrella, del hospital Enfermeros Argentinos, también se unió a la conmemoración, señalando que estas actividades son una oportunidad para acercar el hospital a la comunidad. “Lo que estamos haciendo es el control de la presión arterial de los pacientes, así como mediciones del perímetro de cintura. Gracias al apoyo de la Municipalidad y el Municipio Saludable, podemos ofrecer controles de peso y talla, además de promover pausas saludables”, comentó.

Estrella enfatizó la importancia de la detección temprana de problemas de salud, como la hipertensión arterial, que a menudo no presenta síntomas. “Nos llama la atención que seguimos encontrando pacientes con hipertensión, muchos de los cuales no saben que la padecen. La presión arterial es conocida como el ‘asesino silencioso’ porque, en la mayoría de los casos, no da síntomas”, advirtió.

La actividad física, según la doctora, es fundamental no solo para el bienestar físico, sino también para el control de condiciones como la hipertensión, el colesterol y la diabetes. “La actividad física es tan esencial como la medicación. No es necesario ir a un gimnasio; simplemente caminar o realizar actividades cotidianas puede ser suficiente. Lo importante es moverse al menos 30 minutos al día”, recomendó.