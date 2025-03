Brindaron una capacitación en trauma para mejorar respuestas ante emergencias en el "Lafalla"

Alvear

28 de Marzo - Durante la mañana del viernes se realizó una jornada de capacitación en trauma, organizada por la Municipalidad de General Alvear y el Hospital Enfermeros Argentinos. La misma tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencias con víctimas múltiples.

Durante la mañana del viernes se realizó una jornada de capacitación en trauma, organizada por la Municipalidad de General Alvear y el Hospital Enfermeros Argentinos. La misma tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencias con víctimas múltiples.

Por iniciativa del Intendente Alejandro Molero, junto al director del Hospital Enfermeros Argentinos, Alejandro Torres, y el médico Flavio Benavídez, se organizó esta jornada de capacitación, que tuvo un enfoque especial en los accidentes con víctimas múltiples. Durante el evento, se destacó que el trauma producido por estos accidentes debe ser considerado como una enfermedad en sí misma, y como tal, requiere de un abordaje integral y profesional. La capacitación no solo se centró en la atención inmediata, sino también en el seguimiento y la gestión del trauma a largo plazo.

Flavio Benavidez, quien estuvo a cargo de la apertura de la jornada, expresó: “este tipo de capacitación es fundamental no solo para los equipos de emergencia, sino también para el público en general, los bomberos, la policía y Defensa Civil. Necesitamos estar preparados para actuar con rapidez y eficacia en el momento de la tragedia, pero también para garantizar que el proceso de atención continúe una vez que los pacientes sean trasladados al hospital.”

La llegada de médicos especializados para brindar esta jornada hace aún mas valiosa esta capacitación, es el caso del Dr. Emilio Scarinci, un cirujano especializado y parte del comité de víctimas múltiples y triage del SAME en la provincia de Buenos Aires, el mismo ofreció su experiencia y conocimiento sobre cómo manejar situaciones de víctimas múltiples, brindando valiosos detalles sobre los protocolos y la coordinación entre los diferentes actores involucrados en una emergencia.

La capacitación no solo se centró en los primeros auxilios y en el manejo inmediato del incidente, sino también en cómo evitar que la situación se agrave antes de la llegada de los profesionales de salud. "Es vital que los primeros en llegar al lugar del incidente, actúen con criterio para no complicar la situación de los lesionados", destacó.

La jornada continuó en el Hospital Enfermeros Argentinos, donde se dio una segunda etapa de formación a los profesionales locales, abarcando temas más específicos sobre el manejo de víctimas múltiples en entornos hospitalarios.

El compromiso de la comunidad, las autoridades locales y los profesionales de la salud es claro: mejorar la capacidad de respuesta ante desastres y brindar una atención más humana y profesional a las víctimas es la única forma de minimizar el impacto de estos eventos y garantizar la seguridad de todos.