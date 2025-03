Ofrecieron una capacitación en manipulación de alimentos a estudiantes de la Escuela de Agricultura

Alvear

26 de Marzo - Durante la mañana de este miércoles se desarrolló un curso de manipulación de alimentos en la Escuela de Agricultura.

Flavia Ricci, docente a cargo de la industria de la escuela, compartió detalles sobre el curso destinado a los alumnos de sexto año por parte de la Dirección de Inspección de la Municipalidad.

“Este es el segundo año que implementamos este curso, donde elaboramos productos tanto cárnicos como de frutas y hortalizas utilizando los recursos de nuestra finca experimental”, explicó Ricci. Los estudiantes, en el marco de la materia de prácticas profesionalizantes, deben cumplir con una cantidad determinada de horas en las que se dedican a la elaboración de productos como mermeladas, conservas y productos deshidratados.

La capacitación no solo se centra en la producción, sino que también busca que los alumnos cumplan con los requisitos del artículo 21 del código alimentario, que establece la necesidad de contar con un carnet de manipulación de alimentos. “Gracias al municipio, los chicos pueden capacitarse todos los años”, destacó la docente.

Ricci enfatizó la importancia de esta certificación, que no solo les permitirá trabajar en la sala de industria de la escuela, sino que también será un valioso recurso si deciden emprender en el futuro o trabajar en la industria alimentaria. “Este carnet les abre muchas puertas en el ámbito laboral”, añadió.

Guadalupe, una de las alumnas de sexto año, compartió su experiencia en la capacitación: “Ahora estamos viendo el tema de microorganismos y estamos bastante informados gracias a las clases que hemos tenido en la escuela”. La estudiante resaltó la relevancia de los conocimientos adquiridos, que no solo son teóricos, sino que también se aplican en la práctica diaria de la elaboración de productos.