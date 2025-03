Se entregaron las viviendas del Bº "Viñas del Oeste"

Alvear

18 de Marzo - El Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado de la vicegobernadora Hebe Casado, la subsecretaria de Infraestructura Marité Badui, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Gustavo Cantero y el intendente Alejandro Molero, participó del acto de entrega de 15 viviendas en el barrio Viñas del Oeste, construidas a través del programa Mendoza Construye Línea 1 en el distrito de Alvear Oeste.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de las familias mendocinas y dar respuesta a una de las principales demandas de la provincia: el acceso a la vivienda propia.

Durante la entrega, el titular del IPV, Gustavo Cantero, expresó su satisfacción al ver la culminación de este proyecto que comenzó como una promesa de campaña del Gobernador y el Intendente. “La entrega de viviendas es la culminación de un trabajo conjunto que no solo cumple con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales, sino que también resalta la eficiencia de las empresas y la gestión pública. En ocho meses hemos logrado lo que muchos pensaron que era imposible”, destacó.

Las viviendas entregadas tienen 65 metros cuadrados cubiertos, con dos dormitorios y una orientación solar que optimiza el uso de la luz natural. Además, las familias adjudicatarias tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario con cuotas que representan solo el 20% de los ingresos familiares, ajustadas por el coeficiente de variación salarial, y con tasa de interés cero.

En su discurso, el intendente Alejandro Molero también celebró este logro, que marca el inicio de un ciclo de importantes transformaciones para el departamento. “Hoy estamos viviendo una jornada histórica para General Alvear”, expresó Molero, destacando también las obras en salud, infraestructura y educación que se están ejecutando. “General Alvear está viviendo una transformación sin precedentes, con inversiones por más de 50 mil millones de pesos que cambiarán la cara de nuestra comunidad”.

Molero resaltó la importancia de la colaboración entre el gobierno provincial, el municipio y las empresas constructoras para alcanzar estos resultados en tiempos récord. “Hemos trabajado juntos para resolver las necesidades de la comunidad. Y hoy, a través de la entrega de estas viviendas, podemos decir que estamos cumpliendo con nuestra gente”, añadió el intendente.

Por su parte, el Gobernador Alfredo Cornejo subrayó la importancia de contar con políticas públicas que fomenten el acceso a la vivienda, no solo a través de iniciativas como el IPV, sino también mediante el fomento de un sistema de crédito hipotecario accesible. “Es fundamental que en Argentina volvamos a tener una política de vivienda que permita a los trabajadores acceder al crédito hipotecario, algo que no sucede desde hace años”, explicó Cornejo. El mandatario reiteró su compromiso con la construcción de viviendas sociales.

Para los adjudicatarios, este acto representó la culminación de años de espera y esfuerzo. Óscar, uno de los beneficiarios, no ocultó su emoción: “Es un sueño cumplido. Después de dos años de lucha y toda una vida esperando, hoy tengo mi casa propia gracias a las gestiones del gobierno y al apoyo de mi comunidad. Estoy muy contento de poder volver a mi pueblo natal”, dijo.

Valeria, otra beneficiaria, compartió su felicidad: “Hoy, por fin, tenemos nuestra casa, y eso es lo que siempre soñamos”, relató emocionada. Por último, Soledad, quien también recibió su vivienda, recordó la larga espera: “Llevamos años esperando, pero gracias al trabajo conjunto entre los vecinos y las gestiones del municipio, hoy podemos celebrar este logro”, aseguró.

Este acto de entrega no solo fue un gran logro en la vida de las 15 familias que recibieron su vivienda, sino que simboliza el compromiso del gobierno provincial y municipal con el desarrollo y el bienestar de General Alvear.