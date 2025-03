AJEDREZ: "Juani" Ruíz, Campeón Absoluto del Sur Mendocino

Deportes

18 de Marzo - El Campeón Alvearense 2024 se coronó Campeón de un fuerte cuadrangular que reunió a los mejores jugadores de Alvear y San Rafael.

El torneo, organizado de manera conjunta por General Alvear y San Rafael, puso sobre los tableros al Campeón y Sub Campeón de cada departamento. Juan Ignacio Ruíz y Camilo Lieby (Campeón y Sub Campeón Alvearense) y Álvaro Acuña y Kevin Herrera (Campeón y Sub, de San Rafael), otorgando el título de Campeón del Sur Mendocino.

Las primeras 3 rondas se disputaron en el Informador Turístico de General Alvear, en tanto que las 3 revanchas, en instalaciones de la UTN, donde funciona el emblemático club de Ajedrez de San Rafael.

Campeón resultó el actual Campeón Alvearense, Juan Ignacio Ruíz, con cuatro victorias, un empate (con Herrera) y una derrota (con Lieby).

El Sub Campeonato quedó en manos del Sub Campeón Alvearense, Camilo Lieby, de 18 años, quien obtuvo tres triunfos, un empate (ante Acuña) y dos derrotas (con Ruíz y Acuña).

El tercer lugar fue para el Sub Campeón de San Rafael, el experimentado Kevin Herrera, con dos victorias, un empate y tres caídas.

En cuarta ubicación finalizó el siempre fuerte Campeón Sanrafaelino, Álvaro Acuña, con una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Resultados Fecha por Fecha:

Ronda 1:

Álvaro Acuña 0-1 Kevin Herrera

Juan Ignacio Ruíz 0-1 Camilo Lieby

Ronda 2:

Camilo Lieby 1-0 Kevin Herrera

Juan Ignacio Ruiz 1-0 Álvaro Acuña

Ronda 3:

Kevin Herrera 0-1 Juan Ignacio Ruiz

Álvaro Acuña 0,5-0,5 Camilo Lieby

Ronda 4:

Kevin Herrera 1-0 Álvaro Acuña

Camilo Lieby 0-1 Juan Ignacio Ruiz

Ronda 5:

Kevin Herrera 0-1 Camilo Lieby

Alvaro Acuña 0-1 Juan Ignacio Ruiz

Ronda 6:

Kevin Herrera 0,5-0,5 Juan Ignacio Ruiz

Camilo Lieby 0-1 Alvaro Acuña

Tabla Final de Posiciones:

1º Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear) 4,5 Pts

2º Camilo Lieby (Gral. Alvear) 3,5 Pts

3º Kevin Herrera (San Rafael) 2,5 Pts

4º Álvaro Acuña (San Rafael) 1,5 Pt