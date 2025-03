Sofía Perfumo regresó a Alvear:y fue recibida por una multitud

Alvear

17 de Marzo - La Avenida principal de General Alvear se convirtió en el escenario de una emotiva celebración este lunes por la noche, cuando la Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, hizo su regreso a casa.

La caravana que la llevó desde Ugacoop hasta el frente de la Municipalidad de General Alvear estuvo repleta de color y alegría, con la participación de su corte, la Reina de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y una multitud de vecinos que la esperaban con entusiasmo.

El evento, que reunió a cientos de personas, fue un homenaje a Sofía, quien representó a su pueblo en la Vendimia Nacional en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day. La llegada de la virreina estuvo acompañada por una impresionante comitiva que incluyó a bomberos voluntarios de Bowen, motos de la policía y miembros de la Federación Gaucha, quienes se unieron para celebrar este momento tan significativo para la comunidad.

“Es increíble, no me imaginé que pudiera venir tanta gente. Todo el cariño que me han brindado durante estos dos últimos meses es impresionante”, expresó Sofía, visiblemente emocionada por el cálido recibimiento. “Hoy, poder reencontrarme con todos ellos me llena de orgullo. Después de 12 años, traer el virreinado nacional a General Alvear es un logro que no hubiera sido posible sin el apoyo del municipio y de toda la gente que me ha acompañado”, añadió.

La agenda de Sofía es intensa, ya que esta semana viajará a Chile para participar en la Vendimia de Curicó, donde continuará representando a Mendoza y a su querido departamento. “Llevar el nombre de General Alvear a cada rincón de la provincia es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo”, afirmó.

Alejandrina Funes, la nueva Reina Nacional de la Vendimia, también compartió su entusiasmo por la experiencia. “Alvear es hermoso y su gente es maravillosa. Estoy muy feliz de poder acompañar a Sofía y de representar a Mendoza”, comentó. La reina destacó la calidez del público, que mostró un apoyo incondicional durante el evento, creando un ambiente festivo y de camaradería.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, también estuvo presente en la celebración y destacó la importancia de este momento para la comunidad. “Hemos vivido a pleno con nuestra gente, disfrutando de este momento tan importante. Sofía no solo es la virreina nacional de la Vendimia, sino que es una embajadora de todos los mendocinos y, sin duda, de los alvearenses en el mundo”, expresó Molero. “Hemos tenido la oportunidad de viajar a ferias internacionales de turismo, y el rol que cumple esta dupla es fundamental para llevar lo que representamos como mendocinos”, concluyó.

La noche culminó con un ambiente de alegría y esperanza, donde la comunidad de General Alvear se unió para celebrar no solo el regreso de Sofía, sino también el orgullo de ser parte de una tradición que resalta la cultura y el espíritu de Mendoza. Con una agenda llena de compromisos y la promesa de seguir llevando el nombre de su pueblo a lo más alto, Sofía Perfumo se prepara para ser una embajadora ejemplar de su gente.