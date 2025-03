El hospital avanza con nuevas inversiones y equipos de última generación

Alvear

11 de Marzo - El Intendente Alejandro Molero, destacó la tecnología de punta y la incorporación de nuevas residencias médicas.

El Hospital Enfermeros Argentinos continúa avanzando en su compromiso con la salud de los alvearenses, incorporando nueva tecnología y mejorando sus instalaciones para ofrecer una atención médica de mayor calidad. En una visita encabezada por el Intendente Alejandro Molero y los directivos del Hospital, Alejandro Torres y Carlos Loser, se anunciaron importantes inversiones realizadas en diversas áreas del nosocomio local.

Lo más destacado en la recorrida fue la inversión en equipamiento de última generación. El hospital ha incorporado nuevos equipos quirúrgicos, como mesas de anestesia y un arco en C, junto con material especializado para procedimientos de alta complejidad. También se destacó la incorporación de un tomógrafo de última generación, que ahora es propiedad de todos los alvearenses.

En el área de Hemoterapia y Laboratorio, se han adquirido macrocentrífugas de última tecnología, lo que permitirá mejorar los procesos de análisis y diagnóstico. Además, el hospital ha modernizado sus ecógrafos y realizado una completa actualización del sistema eléctrico, una gran inversión que mejora la operatividad y seguridad de la institución.

El Intendente Alejandro Molero agradeció públicamente a los referentes del hospital, Alejandro Torres y Carlos Loser, por su dedicación y gestión, subrayando que el trabajo conjunto entre el municipio y el hospital sigue dando excelentes resultados. "Esto es un ejemplo claro de cómo el trabajo en conjunto puede lograr grandes cosas para nuestra comunidad", destacó Molero.

Un avance clave que se celebró en esta visita fue la habilitación de las residencias médicas en el hospital. “Esta es la gran noticia que hay que darles a todos los alvearenses, que después de muchísimos años el hospital Enfermeros Argentinos ha sido autorizado para hacer residencias”, expresó Molero. Actualmente, el hospital cuenta con dos médicos residentes en Medicina de Familia, y próximamente se sumarán dos médicos más en cirugía general.

Además, se están llevando a cabo obras para la construcción de un espacio destinado a alojar a los médicos residentes. Este edificio, que está próximo a finalizarse, contará con dormitorios, comedor y otros servicios esenciales para garantizar el bienestar de los profesionales que estarán a cargo de las guardias y otras responsabilidades.

El Director del Hospital, Alejandro Torres, aprovechó la oportunidad para hablar de la incorporación de tres grupos electrógenos, que garantizarán el suministro de energía en todo momento, incluso en situaciones de emergencia. “Gran inversión que se ha hecho en toda la parte eléctrica del hospital, que hace más de 50 años no se hacía, con una inversión aproximadamente de 45 mil dólares en todos los cambios que se han hecho”, destacó Torres.

Finalmente, se recalcó que los fondos obtenidos por el hospital mediante la atención a obras sociales están siendo utilizados para financiar estas importantes inversiones. En enero de este año, el hospital facturó 80 millones de pesos por este concepto, lo que contribuye a la autogestión del hospital y al constante mejoramiento de los servicios.

El Hospital Enfermeros Argentinos no para de crecer, innovar y mejorar, garantizando a la comunidad una atención de calidad. Gracias al trabajo conjunto entre autoridades, directores y profesionales, se siguen alcanzando metas que impactan directamente en el bienestar de todos los alvearenses.