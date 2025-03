Sofía brilló con su corte en la Vía Blanca de las Reinas

Alvear

8 de Marzo - La Vendimia 2025 deslumbra a todos con su colorido y la Vía Blanca de las Reinas se convirtió en el escenario perfecto para que la reina de General Alvear, Sofía Perfumo, brillara con luz propia. Junto a su corte, desfiló por las calles de Mendoza en un carro que atrajo todas las miradas, llevando el espíritu del departamento a cada uno de los presentes.

Desde el primer momento, Sofía mostró su carisma y entusiasmo, interactuando con el público que se agolpaba a los costados de las calles. Con una sonrisa radiante y un mensaje lleno de alegría, la soberana alvearense no solo representó a General Alvear, sino que también compartió su amor por la cultura y las tradiciones mendocinas. Su conocimiento y pasión por la vendimia se hicieron palpables mientras hablaba con los asistentes, quienes respondían con aplausos y ovaciones.

El carro de General Alvear fue uno de los más concurridos, atrayendo a miles de personas que vieron a Sofía en acción. La energía fue contagiosa; cada saludo, cada palabra dirigida al público generó una oleada de entusiasmo. La reina supo aprovechar cada instante para promocionar lo mejor del departamento, destacando la riqueza regional y la calidez de sus habitantes.

Junto a Sofía en el recorrido estuvo el intendente Alejandro Molero, quien tomó el liderazgo del carro saludando a los vecinos de General Alvear que llegaron para apoyar a su reina. Su presencia no solo reforzó el sentido de comunidad, sino que también simbolizó el compromiso del municipio con sus tradiciones y su gente.

La Vía Blanca de las Reinas fue un desfile lleno de emociones y colores vibrantes donde Sofía Perfumo dejó una huella. Su participación no solo fue un homenaje a la vendimia, sino también una celebración del orgullo alvearense.