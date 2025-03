Se realizó el ato del Día de la Mujer: mujeres alvearenses que abrieron caminos

Alvear

7 de Marzo - En la mañana de hoy, en la sala Alejo Abutcov del Museo de Historia "Doctor Salvador Calafat", se llevó a cabo un emotivo acto en conmemoración del Día de la Mujer, organizado por la Dirección de Familia del municipio, tuvo como objetivo no solo recordar la importancia de esta fecha, sino también reconocer el trabajo y la trayectoria de mujeres que han dejado su huella en General Alvear.

La directora de Familia, Gabriela Arzelán, destacó la relevancia de este evento: “cada 8 de marzo es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con aquellas mujeres, niñas y niños a los que se debe garantizar una vida sin violencia. Este trabajo no puede ser solo de una institución o un municipio, sino que es un esfuerzo conjunto donde muchas mujeres han dejado un legado de lucha, superación y trabajo social”.

Durante el acto, se entregaron distinciones a mujeres destacadas por su labor en distintos ámbitos. Una de ellas fue Titina Viñolo, empresaria y emprendedora, quien relató su camino en un mundo históricamente dominado por hombres: “fui una de las primeras mujeres en asistir a remates ganaderos, algo poco común en su momento. Pero con el apoyo de mi familia, logré abrirme camino. Hoy es importante transmitir a las nuevas generaciones que no hay limitaciones de género para alcanzar nuestros sueños”.

Otra de las homenajeadas Blanca Merino, una reconocida psicóloga, recordó su trayectoria con emoción: “trabajé 45 años en el Hospital de General Alvear, además de ejercer en El Sauce y el Hospital Carlos Pereira. Fue una vocación más que un trabajo, después de tantos años, me llena de orgullo encontrarme con personas que fueron mis pacientes y que aún recuerdan mi labor”.

El evento marcó el inicio de una serie de actividades en homenaje a las mujeres de la comunidad. Arzelan adelantó que continuarán recorriendo barrios y distritos para seguir reconociendo a mujeres que, con su trabajo y dedicación, han dejado una huella imborrable.

El acto en conmemoración del Día de la Mujer, no solo sirvió para honrar a figuras femeninas destacadas, sino también para reforzar el mensaje de equidad, inclusión y reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.