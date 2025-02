Presentaron una novedosa herramienta de financiamiento para comerciantes de Alvear

Alvear

27 de Febrero - En una reunión celebrada en el cine teatro Antonio Lafalla, se presentó una innovadora herramienta de financiamiento destinada a los comerciantes de General Alvear. Este nuevo programa, conocido como Alvear + Comercio, tiene como objetivo embellecer los frentes de los locales, mejorar la iluminación y revalorizar las condiciones de los comercios en la región. Se trata de una línea de Aportes No Reembolsables (ANR) orientada tanto a personas físicas como jurídicas que son titulares de comercios en el departamento.

La iniciativa busca mejorar la fachada y la visual externa de los negocios, así como también facilitar la adquisición de bienes necesarios para la modernización del comercio. Con un fondo municipal destinado a este programa que asciende a 400 millones de pesos para este año, se espera fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector comercial local. Además, se planea incrementar esta ayuda en los años venideros.

El Intendente Alejandro Molero, quien presentó el programa junto al Secretario de Desarrollo Hugo Molina, destacó que esta iniciativa tiene el potencial de no solo fortalecer a los comercios locales, sino también atraer turismo, lo que contribuiría al desarrollo económico del departamento. "Embellecer los frentes, mejorar vidrieras y las condiciones de cada uno de nuestros comercios los hace aún más competitivos", afirmó Molero. "Esto no solo trae beneficios a los consumidores, sino que también resulta en un beneficio colectivo para un departamento que apuesta al turismo".

El programa ofrece un reintegro del 50% sobre la inversión realizada por los comerciantes. Molero enfatizó que se trata de una herramienta novedosa que busca incentivar a aquellos comerciantes que decidan invertir en la mejora de su fachada y otros aspectos relevantes. "Los comerciantes han recibido esta propuesta con entusiasmo y esperamos contar con su adhesión para que este proyecto tenga un impacto real en el comercio local", añadió.

Por su parte, el secretario de desarrollo Hugo Molina explicó que el programa "Alvear + Comercio" está diseñado para ofrecer aportes no reembolsables a comerciantes interesados en realizar inversiones en mejoras estéticas y funcionales, incluyendo restaurantes que deseen optimizar su cocina, baño o ambientación. Las propuestas estarán abiertas a partir del 17 de marzo, y los interesados podrán realizar consultas a través de dos correos electrónicos: idealvear@gmail.com y secretariadesarrollo@alvearmendoza.gob.ar.

La presentación del programa generó un interés notable entre los comerciantes presentes, quienes mostraron entusiasmo por las posibilidades que brinda esta iniciativa para realizar reformas en sus negocios. Marcelino, propietario de un cotillón en Alvear, expresó su satisfacción: “Este proyecto nos pareció importantísimo. La propuesta nos parece excelentísima y totalmente viable. Siempre está en nuestra mente embellecer nuestro negocio y darle otra imagen”.

Con esta nueva herramienta, General Alvear da un paso significativo hacia el fortalecimiento y modernización de su comercio local, apostando por un futuro más competitivo y atractivo para visitantes y residentes por igual.