Molero destacó la inversión realizada en educación

Alvear

23 de Febrero - En un esfuerzo por mejorar la calidad educativa, Molero anunció que para este año se espera superar los 1.700 millones de pesos en inversiones. Estos fondos no solo se destinarán a colegios y escuelas, sino también a jardines maternales y equipamiento tecnológico. “No estamos solo arreglando espacios físicos; estamos creando un mejor ambiente laboral y académico”, añadió.

El municipio, en colaboración con el Gobierno Provincial, ha realizado una significativa inversión de 1.400 millones de pesos en la reparación y acondicionamiento de más de 30 establecimientos educativos. Esta iniciativa fue destacada por el intendente Alejandro Molero, a pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo.

El intendente afirmó: “Seguramente no es suficiente, pero es la inversión más importante en la historia del departamento en educación”. Este compromiso no solo busca reparar infraestructuras deterioradas, como techos, paredes y baños, sino también transformar el entorno educativo para los niños y jóvenes.

En un esfuerzo por mejorar la calidad educativa, Molero anunció que para este año se espera superar los 1.700 millones de pesos en inversiones. Estos fondos no solo se destinarán a colegios y escuelas, sino también a jardines maternales y equipamiento tecnológico. “No estamos solo arreglando espacios físicos; estamos creando un mejor ambiente laboral y académico”, añadió.

Entre las mejoras planificadas se incluyen la instalación de aire acondicionado, ventiladores y tecnología moderna a través de computadoras, lo que permitirá un aprendizaje más cómodo y eficiente. Esta visión integral pone de relieve el compromiso del municipio por avanzar en la educación y proporcionar un ambiente propicio para el desarrollo de los estudiantes.

“Estamos convencidos de que, al finalizar nuestra gestión, seremos la administración que más avanzó en educación en nuestro departamento”, aseguró Molero con optimismo. Esta inversión no solo representa un cambio tangible en las instalaciones educativas, sino también una apuesta al futuro de las nuevas generaciones.