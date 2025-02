Se realizó la Expo Educativa de las carreras de Alvear

Alvear

21 de Febrero - El jueves por la tarde-noche, en el Paseo de los Artesanos de General Alvear, se llevó a cabo la Expo Educativa del departamento.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación, buscó ofrecer a los jóvenes y a toda la comunidad una amplia gama de opciones académicas, promoviendo el acceso a la educación superior y la formación profesional.

La organización de la Expo respondió a una creciente demanda de información sobre las oportunidades de estudio en el departamento. José Morán, director de Educación, explicó: “Recibíamos muchas consultas en la Dirección de Educación sobre las carreras disponibles, tanto en modalidad presencial como virtual. Por eso decidimos reunir en un solo evento a todas las instituciones educativas de General Alvear, e incluso algunas de San Rafael, para que los jóvenes puedan conocer de primera mano sus opciones académicas”.

En total, participaron 16 instituciones educativas, incluyendo centros de educación para adultos y capacitaciones laborales, con una variada oferta de tecnicaturas, profesorados y licenciaturas. La intención principal fue brindar nuevas oportunidades a los estudiantes, fomentando el arraigo local y evitando que deban trasladarse a otras ciudades en busca de formación académica.

Diferentes instituciones, tanto del ámbito público como privado, participaron activamente en este evento, entre ellas la Universidad Siglo XXI, que cuenta con diversas carreras en modalidad virtual. Enzo Agostini, coordinador de la institución, destacó la importancia de dar a conocer la oferta educativa disponible y se mostró satisfecho con la concurrencia del público. "La difusión ha sido muy buena y la participación de la gente es interesante; de a poco se acercan a cada uno de los stands", expresó.

También estuvo presente Marcos Caro, coordinador del Instituto Tecnológico Universitario (ITU), quien resaltó la trayectoria de sus 30 años en el departamento, ofreciendo la tecnicatura en Gestión de Empresas, una carrera con alta salida laboral. "Los jóvenes están interesados en conocer la duración de las carreras y sus posibilidades de empleo, y es bueno que puedan acceder a esta información en un solo lugar", comentó.

Los asistentes valoraron la iniciativa, destacando la oportunidad de recibir información detallada sobre diversas opciones de estudio. "Para quienes terminamos el secundario y aún no decidimos qué seguir, esta expo es una gran ayuda. Me llamó mucho la atención la carrera de Mecatrónica y seguramente me inscriba", dijo una joven.

El evento contó con el respaldo de distintas áreas municipales, como la Asesoría de la Juventud, Turismo y Desarrollo. Además de los stands informativos, la jornada estuvo amenizada con música en vivo y un espacio de interacción que generó un ambiente dinámico y participativo.

Desde la Dirección de Educación aseguraron que seguirán trabajando en la ampliación de la oferta académica para que General Alvear continúe creciendo en materia de educación.