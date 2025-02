Nuevas luminarias led en los Barrios San Miguel Arcángel, Isla Gorostiague y Costa del Atuel

Alvear

11 de Febrero - En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los vecinos, se está llevando a cabo un importante proyecto de recambio de luminarias a LED en los barrios Isla Gorostiague, San Miguel Arcángel y Costa del Atuel.

Esta iniciativa, similar al programa realizado anteriormente en otros barrios y distritos, busca no solo modernizar la iluminación, sino también contribuir al ahorro energético.

El Intendente Alejandro Molero realizó una recorrida por las áreas afectadas para supervisar el avance de este proyecto. Hasta el momento, se han instalado 80 luminarias LED de 105 watts, y se prevé agregar entre 130 y 140 más en los próximos días. “Hoy estamos arrancando esta obra de recambio de luminarias en la totalidad del barrio Isla Gorostiague, San Miguel Arcángel y Costa del Atuel. Hemos avanzado de 80 watts a 105 watts para ser más exactos, mejorando así la calidad lumínica”, expresó Molero.

El cambio a tecnología LED no solo proporciona una mejor iluminación, haciendo que las calles sean más seguras y agradables para los residentes, sino que también genera un significativo ahorro energético, un aspecto crucial en la actualidad.

Además del recambio de luminarias, se está diseñando un plan de asfalto que comenzará el próximo mes. Este plan abarca entre 60 y 70 cuadras en total dentro del departamento y tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial de la zona. Algunas de las calles que serán asfaltadas incluyen Romo, Lucero, Aquiles, Reyes, Gorostiague, Arana, Arias y San Miguel Arcángel.

“Esperamos estar terminando el proceso de licitación en los próximos días para comenzar con el plan de asfalto que alguna vez habíamos hablado”, añadió el Intendente. Este esfuerzo conjunto promete no solo embellecer los barrios, sino también elevar la seguridad y comodidad para todos sus habitantes.