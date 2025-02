Nelson Álvarez brindó detalles sobre las modificaciones en la Tarifaria 2025

Alvear

10 de Febrero - La implementación de cambios en la ordenanza tarifaria para 2025 ha traído consigo un alivio fiscal significativo para los ciudadanos, con una serie de reducciones en la carga tributaria y la eliminación de ciertos sellados y tasas.

Estas modificaciones buscan facilitar diversos trámites, como las solicitudes de libre deuda y los cambios de domicilio, beneficiando así a una amplia gama de contribuyentes.

En una reciente conferencia de prensa, el Director de Rentas, Nelson Álvarez, anunció medidas que incluyen una quita del 100% en los aforos de construcción para viviendas únicas que no superen los 70 m². Además, se invita a los ciudadanos a declarar voluntariamente metrajes no declarados, ofreciendo también una quita del 100% para construcciones de hasta 60 m². Este enfoque no solo alivia la carga fiscal, sino que también incentiva a los propietarios a regularizar sus construcciones.

Entre las principales modificaciones del código tributario se destaca la eliminación de 52 incisos que afectaban directamente a los contribuyentes. Algunos de los sellados y tasas eliminadas incluyen:

- Renovación anual de habilitación comercial

- Cierre de negocios

- Cambio de domicilio comercial

- Certificado de estado de deudas

- Libre deuda (sellado de caja)

- Planes de pagos

- Solicitudes relacionadas con servicios municipales como acareo de agua y desagote pozos sépticos

- Sellado cementerio y casos especiales

Estas eliminaciones son parte del esfuerzo por reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes y fomentar un entorno más amigable para los negocios.

Además, el nuevo esquema tarifario introduce bonificaciones atractivas para aquellos que opten por pagar sus tasas anualmente. Se ofrecen descuentos de hasta el 25% para quienes estén al día al 31 de diciembre. Se recomienda a los ciudadanos no dejar este trámite para último momento, ya que las boletas están disponibles y es una oportunidad valiosa para ahorrar.

Las nuevas medidas también buscan incentivar la inversión en el sector de la construcción. Con la quita del 100% en aforos para obras civiles e instalaciones sanitarias y eléctricas en proyectos de vivienda unifamiliar, se espera que más ciudadanos se animen a emprender reformas y construir viviendas, promoviendo así el desarrollo local.