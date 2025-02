La Renga, y un show que quedará en la historia en San Rafael

Noticias

2 de Febrero - La banda liderada por Gustavo “Chizzo” Nápoli, volvió después de años al Sur Mendocino y reunió a miles de fanáticos.

El emblemático trío nacido hace décadas en Mataderos, reunió alrededor de 60.000 almas de todo el país, en el Polideportivo Nº 2 de la Ciudad de San Rafael para su tradicional “Banquete”, mediante el que durante más de dos horas y media de intenso Show, recorrió sus 36 años de historia, haciendo delirar a los presentes con muchos de sus grandes clásicos.

Si bien es conocida la postura ideológica de la banda, que no sólo puede leerse en sus letras, sino también por sus declaraciones, no fueron muchos los pasajes “políticos” del recital, aunque “Chizzo” no evitó brindar su opinión ante la marcha “antifascista” que se había realizado horas antes en las calles de todo el país en oposición al polémico discurso de Javier Milei en Davos, al asegurar “En este país ya no se puede ni ser puto”, para dar paso a “A tu lado”, o al interpretar “Hay un tirano que es para vos”, tema que sería dedicado al Presidente Libertario.

Por último, antes de cerrar el espectáculo con el clásico “Hablando de Libertad”, señaló: “Nos vamos hablando de libertad, pero de la verdadera libertad”, mientras que en las pantallas sobre el escenario, se leía la leyenda “Argentina jamás será fascista” e inmediatamente después, se daba la bienvenida a la nieta 139 restituida hace días por Abuelas de Plaza de Mayo.

La Renga, uno de los emblemas más fuertes del Rock en Español, uno de los bastiones más importantes desde hace tiempo en la música nacional, demostró una vez más, que se pueden mantener vivas las banderas y movilizar multitudes, más allá de cualquier coraza mediática y de la banalización actual del mensaje artístico de la mano del Pop Latino Reggeatoneado, convertido en una fenomenal de generar divisas.