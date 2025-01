El Grupo Libertador, de General Alvear, exige la renuncia de Rodolfo Vargas Arizu

Alvear

26 de Enero - Una vez más la desidia e inoperancia del gobierno provincial y municipal pisotean al agro en General Alvear, tanto o más fuerte que la última tormenta de granizo que arrasó con los cultivos y crianza de animales en San Pedro del Atuel y zonas de influencia. Ya no causa asombro, más bien asco, la falta de empatía, compromiso y responsabilidad del Ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y todos sus cómplices.

El grupo Político Alvearense, ligado a La Unión Mendocina, se manifestLa postal desoladora, del pasado 17 de enero, recorrió medios nacionales, provinciales y locales, fuimos noticia en el país! A 7 días del desastre climático, en Carmensa, se pavonea la indiferencia, el silencio y hasta la caradurez de funcionarios alvearenses minimizando la situación. Los mismos que fueron votados para ocupar cargos no han asomado sus narices por la zona afectada, ni siquiera para contenerlos espiritualmente.

Señores del gobierno no cuentan con políticas preventivas ni efectivas para darle respuesta al agro en Mendoza. Los agricultores son mucho más que frases hechas en Vendimia. Demás está recordarles lo que significa para las economías regionales el agro y sus hacedores.

Ante semejante panorama es justificable que desde el Grupo Libertador "EXIJAMOS” con firmeza la renuncia del Ministro Vargas Arizú, como así también la de los mentirosos locales que dijeron haber recorrido las zonas dañadas por la tormenta y el granizo.

Insistimos en que la actual dirigencia política solo es servil al mercantilismo corrupto y kiosquero. Sepan que los agricultores damnificados no saben cómo pasarán el invierno y menos aún como seguir. La lucha antigranizo NO es un lujo, es una necesidad y a tal efecto también exigimos que se vuelva a contratar al plantel de expertos que tienen más de 16 años de experiencia en combatir tormentas en nuestros oasis. La actual e improvisada lucha, no solamente es cara , es ineficiente.

La provincia necesita líderes comprometidos, con visión y sensibilidad hacia las necesidades de nuestra de la población mendocina.

¡Basta de abandono y arbitrariedades! Es hora de defender nuestra tierra, nuestra gente y nuestro futuro. Mendoza y General Alvear merecen gobiernos que produzcan a la par de sus productores. Abandonaron a quienes les dieron su voto de confianza.