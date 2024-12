Se encendió el pino de navidad Alvearense

Alvear

22 de Diciembre - Este sábado, la Plaza Carlos María de Alvear se convirtió en el epicentro de la celebración navideña con el encendido de un impresionante pino de 12 metros adornado con luces LED inteligentes.

Este evento trascendió lo meramente decorativo, ya que reunió a más de dos mil alvearenses y visitantes en un ambiente festivo que no se había visto en años.

El intendente Alejandro Molero no habló en público y le dio paso al locutor para que directamente invitara a la gente del Departamento de Electrotecnia de la comuna a hacer el encendido simbólico, valorando el esfuerzo que habían hecho en los últimos días en adornar la ciudad.

En dialogo con los medios, el jefe comunal destacó la importancia simbólica del pino, señalando que su encendido representa la esperanza y la alegría para todos los habitantes del departamento.

“En tiempos tan complejos y difíciles, donde a veces reina la desesperanza, este pino es un fuerte abrazo entre todos los alvearenses”, afirmó Molero. Su mensaje fue claro: el espíritu navideño no solo se trata de adornos, sino de unir a la comunidad y recordar que vienen tiempos mejores.

La decoración no se limitó al pino; las principales avenidas y accesos también fueron adornados, creando un ambiente festivo sin precedentes. Daira, una vecina de General Alvear, manifestó su alegría por ver al departamento “vestido de fiesta” después de tantos años. “Genera otro ánimo en las personas y eso se nota”, comentó, resaltando cómo a pesar de las dificultades económicas, la comunidad se reunió para celebrar.

Alberto, otro vecino presente en el evento, expresó su asombro por los cambios visibles en la ciudad. “Hacía mucho que no se veía la diagonal y la plaza así vestidas para la fiesta”, dijo con entusiasmo.

Este encendido del pino no solo marcó el inicio de las festividades navideñas, sino que también fue el broche final a una serie de mejoras impulsadas por la comuna para embellecer la ciudad y fortalecer tanto el comercio como el turismo local. La comunidad se siente revitalizada y esperanzada por lo que está por venir.

Así, el pino iluminado en General Alvear no solo simboliza las festividades navideñas, sino también un renacer colectivo hacia un futuro más prometedor.