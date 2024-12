Brindaron detalles sobre las habilitaciones para la temporada de verano

Alvear

16 de Diciembre - Durante la mañana del lunes en conferencia de prensa, Mabel Uccelli, Directora de Inspección, ofreció detalles sobre las habilitaciones necesarias para cabañas, piletas y colonias de vacaciones particulares en la ciudad.

Desde hace tiempo, se vienen realizando inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas y proteger la salud de las personas que visitan estos lugares, especialmente en el marco de la temporada de verano.

Uccelli explicó que, en su trabajo, se visitan a los propietarios de cabañas, complejos con piletas y aquellos que organizan colonias de vacaciones o escuelas de verano, con el fin de que regularicen su situación y puedan cumplir con todas las normativas de seguridad. “La idea es proteger la salud de los niños y de todas las personas que visitan estos lugares”, señaló, invitando a quienes aún no han regularizado su situación a acercarse y cumplir con los requisitos establecidos.

En cuanto a las medidas de seguridad, todas las piletas deben cumplir con ciertas normativas estructurales, como tener un cerco de al menos 1,20 metros de altura y veredas en buen estado. Además, entre los requisitos más importantes está el seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias médicas, así como la obligación de contar con un bañero en los lugares con capacidad para más de 20 personas.

Respecto al agua de las piletas, se debe cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas. “El agua tiene que ser controlada semanalmente, verificando parámetros como el pH, para asegurar que esté en buen estado”, explicó. Estos controles son fundamentales para que los complejos sean habilitados.

Actualmente, hay 10 complejos de cabañas con piletas habilitados en el departamento, y tres colonias o escuelas de verano ya cuentan con su habilitación.

La funcionaria también aclaró que las inspecciones no se limitarán a la fase inicial, sino que se continuarán durante la temporada para asegurar que todos los establecimientos cumplan con la normativa. “Vamos a estar visitando sobre todo aquellos lugares que no han cumplido con la habilitación hasta la fecha”, indicó.

En caso de que los propietarios no regularicen su situación, se procederá con las sanciones correspondientes según la legislación vigente. En los casos de reincidencia, se podrán aplicar medidas más severas, como la clausura de los establecimientos.

Con estos controles se busca garantizar una temporada de verano segura y saludable para todos, enfatizando en la importancia de la regularización de los establecimientos para prevenir cualquier tipo de riesgo en las actividades recreativas.