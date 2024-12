Presentaron "Mendoza Produce", un Programa para Financiar Proyectos Locales

Alvear

2 de Diciembre - La Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental, bajo el programa de líneas de financiamiento Mendoza Produce, impulsa el crecimiento económico local mediante la entrega de créditos destinados a emprendedores

Durante la mañana del lunes, se llevó a cabo la firma de un contrato, de un emprendedor del medio, Lucas Ballesteros, propietario de una empresa metalmecánica en expansión.

En un acto que representa un ejemplo claro de cómo el acceso a herramientas financieras puede potenciar el crecimiento de emprendedores locales, esta iniciativa, que ya ha beneficiado a otros emprendedores de la región, se enmarca en las líneas de financiamiento para proyectos productivos, capital de trabajo y adquisición de activos fijos, con tasas promocionales altamente competitivas.

El crédito otorgado a Lucas Ballesteros, con una tasa fija anual del 14%, se destinará a la ampliación de su infraestructura, específicamente en la construcción de un galpón, consolidando así su esfuerzo por modernizar y expandir su empresa.

Hugo Molina, Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, subrayó la importancia de que más emprendedores se acerquen a informarse y aprovechar estas oportunidades antes de que se agoten los fondos disponibles. “Estas líneas tienen un tope, y cuando se agotan, se cierran. Por eso invitamos a quienes aún no han tomado la decisión, a que den ese paso y se acerquen a preguntar”, destacó.

El acceso a estas líneas de crédito no es complicado, aunque implica cumplir ciertos requisitos básicos, como estar al día con los impuestos provinciales (ATM). Estas herramientas están diseñadas para ser lo más accesibles posible, con condiciones flexibles que no exigen garantías hipotecarias, sino únicamente una fianza personal. Además, los plazos de devolución y períodos de gracia hacen que esta opción sea particularmente atractiva para emprendedores que buscan invertir en crecimiento.

Lucas, hizo un llamado a sus colegas emprendedores: “Un crédito con estas tasas accesibles puede ser una ayuda espectacular. Simplemente hay que estar atentos, acercarse a la municipalidad y consultar. Estas oportunidades son clave para quienes queremos crecer”.

Estas herramientas financieras son más que simples números; son un impulso tangible para quienes apuestan por el trabajo, la innovación y el desarrollo económico local contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo de nuestra región.