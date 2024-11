Se realiza la limpieza del colector pluvial en calle Sargento Medina

Alvear

13 de Noviembre - La comuna ha iniciado un importante trabajo de limpieza en el colector pluvial de la calle Sargento Medina.

Este colector, obstruido por basura y barro, había generado problemas de estancamiento de agua, lo que representa un riesgo potencial para la salud pública, especialmente por la posibilidad de proliferación del dengue.

El director de Servicios Públicos, Mauricio Martínez, recorrió el área donde se están llevando a cabo los trabajos y subrayó la importancia de esta intervención. “Estamos haciendo una apertura y limpieza en este caso del colector de calle Sargento Medina. Teníamos un tapón en el puente que impedía el correcto flujo del agua”, explicó. Este tapón había causado el estancamiento del agua hacia la ciudad, lo que se traducía en un ambiente propicio para la reproducción de mosquitos.

Martínez enfatizó que esta limpieza no solo ayudará a mantener el agua en movimiento, sino que también es un esfuerzo crucial para prevenir problemas relacionados con el dengue. “Va a ayudar mucho a que no esté contenida el agua. De esa manera podemos también ayudar por el tema del dengue, que no tengamos mosquitos en la zona”, afirmó.

Además, el director aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía. “Pedimos a la comunidad que colabore manteniendo limpias las áreas de desagote para prevenir obstrucciones”, instó Martínez. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar que este tipo de problemas no se repitan en el futuro.

En otro orden de cosas, se ha modificado el horario de recolección de residuos a partir de las 19 horas para proteger a los trabajadores durante las altas temperaturas. Este cambio busca garantizar la seguridad y bienestar del personal encargado de mantener nuestras calles limpias. Martínez también destacó las mejoras en la maquinaria de recolección, lo que facilita las tareas y mejora la eficiencia del servicio.

Con estas acciones, la comuna avanza hacia una mejor gestión de los recursos hídricos y una mayor protección de la salud pública. La limpieza del colector pluvial es solo una parte del compromiso continuo por mantener nuestras ciudades más seguras y saludables para todos.