Realizaron una capacitación sobre Crisopas

Alvear

30 de Octubre - Se llevó adelante una capacitación sobre una plaga que ataca a frutales y verduras: el Burrito de la Vid. La misma tuvo la participación de personal del ISCAMEN, quienes brindaron detalles y herramientas necesarias para combatir la mencionada plaga, con controladores biológicos como la Crisopa. Siendo muy importante difundir la información sobre esta problemática porque se trata de una plaga que ataca y destruye los cultivos.

Desde ISCAMEN hace tiempo se está trabajando con Crisopa para controlar el Burrito, que realmente está haciendo un daño importante, secando las plantas. Gastón Crauchuk, destacó la importancia de dar esta información a productores siendo este <Burrito de la Vid> un flagelo que tienen año a año y que se ha esparcido por toda la provincia, “los controladores que tenemos nosotros, que son los que empezamos a comercializar, como las crisopas, son controladores que realmente les baja la población, entonces se puede trabajar por debajo del umbral de daño económico.”

Además, explicó cómo puede el productor acceder a la compra de la misma: “se puede comprar la crisopa en la página del ISCAMEN, es más accesible que inclusive los agroquímicos que no tienen el resultado de la crisopa, porque nosotros cuando liberamos estos insectos y le damos las condiciones, lo que hacemos es armar una biodiversidad, no un ataque biológico directo.”

Por su parte Leandro Silvestre desde la Dirección de Agricultura del municipio recalcó la importancia de abordar estos temas y darle continuidad con estas capacitaciones tanto para dar conocimiento y también para ponerlo en práctica, “hoy vamos a tener la oportunidad también de en campo ver el daño y ver cómo podemos liberar estos controladores biológicos que convivan en cada una de las propiedades y nos ayuden a controlar, esta plaga, con esta herramienta que verdaderamente es efectiva.”

Fernando Cordero, uno de los productores presentes destacó la importancia de que se informe a los productores que hacer con esta plaga, “me parece muy importante que se informe a los productores, debemos atender el tema del burrito, porque a partir del burrito después aparecen un montón de plagas y enfermedades más, que terminan eliminando cuadros enteros de ciruelas o montes de ciruelas” además comentó su experiencia con el Burrito de la Vid: “Ya hace dos años que estamos trabajando sobre esta plaga. Nos ha dado una mano ISCAMEN también en el tema del monitoreo.”

Al ser una plaga muy difícil de combatir, sobre todo químicamente, se utilizan estrategias biológicas, es importante destacar que estas son técnicas amigables con el Medioambiente que no generan desequilibrio, perdura en el tiempo y disminuye el uso de productos químicos.