Reencuentro de Industrial Creativas: Un espacio para fortalecer el sector cultural y emprendedor

Alvear

24 de Octubre - Este miércoles por la tarde se llevó a cabo un importante reencuentro de Industrias Creativas, un espacio que busca fortalecer el ecosistema emprendedor local, especialmente el vinculado a la cultura.

Los Reencuentros de las Industrias Creativas en el Sur provincial son organizados entre la Subsecretaría de Cultura provincial, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y las direcciones de Cultura de los municipios de Malargüe, San Rafael y General Alvear, a través de la Dirección de Industrias Creativas.

La Directora de Cultura del municipio, María Delia Achetoni, destacó la presencia del director de Industrias Creativas y de Jimena Caballero; “vienen a dar esta charla para todos los emprendedores artísticos, para todos los artistas que llevamos adelante y que trabajamos lo que tiene que ver con el arte y la cultura y que a veces no sabemos cómo desarrollar nuestro trabajo y nuestra tarea.”

En este encuentro participó el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, y la capacitadora y diseñadora industrial Jimena Caballero, autora del libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas.

Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio que recorre toda la provincia. “Estamos desarrollando en el sur de la provincia el mapeo cultural, así que invito a todos los emprendedores y emprendedoras creativos y culturales de Alvear a completar el mapeo para tener evidencia para futuras políticas públicas conjuntas entre Alvear y la provincia.”

Además, Ladrón de Guevara explicó acerca de las principales falencias que tiene el sector de la cultura, “a veces no suelen manejar bien el tema de los presupuestos, el tema del manejo de recursos, el tema de la gestión del tiempo, porque a veces en las mismas carreras académicas no se forman esos aspectos.”

“La idea de estos encuentros es llevar herramientas para fortalecer esa otra parte tan necesaria para que tenga vida y para que prospere muchos de los proyectos autogestivos que tienen que ver con el sector cultural.” concluyó Ladrón de Guevara.