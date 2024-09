Suspensión de clases en el turno tarde y recomendaciones sobre el viento zonda

Alvear

19 de Septiembre - Desde Defensa Civil, se brindaron detalles acerca de la situación del viento zonda en nuestro departamento. Se recomienda tomar los recaudos pertinentes ante esta situación y tomar conciencia al respecto.

Algunas de las recomendaciones:

- Hidratarse permanentemente.

- Evitar realizar ejercicios físicos.

- En lo posible no salir al exterior de no ser altamente necesario.

- Mantenerse alejado de zonas donde hay arboles.

- No encender fuegos de ningún tipo.

Javier Velasco, Director de Defensa Civil expresó; “La situación sigue en alerta, las clases en turno tarde han sido suspendidas, vamos a quedar a la espera de la Dirección General de Escuelas a ver qué nos dice para la noche.”

Como se dijo, la alerta sigue, si bien el viento ahora está relativamente tranquilo, sabemos que se puede intensificar hacia la tarde.