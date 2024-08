Anzorena brindó información sobre el nuevo Seguro Agrícola

Alvear

22 de Agosto - Desde la Dirección de Agricultura de la Municipalidad con el objetivo de llevar serenidad y claridad brindaron información sobre el seguro agrícola para productores.

Agustín Anzorena manifestó “se comunicó a través de un mail a los productores que están registrado en el sistema SIA que les iban a llegar las boletas de pago del Fondo Compensador o el ex Seguro Agrícola”.

En este punto aclaró el funcionario, “muchos han interpretado mal, porque dice que el productor tiene un pago pendiente, en realidad el productor no tiene ningún pago pendiente, es la boleta para adherir o no al pago del seguro”.

El mail contiene la primera cuota o el pago anual de acuerdo a la categoría que el productor quiera adherir. Y si el productor no quiere adherirse, desestima el mail y no hay ningún problema, no tiene ninguna deuda con la provincia” explicó el funcionario.

“El seguro agrícola va a quedar tal cual se presentó, afirmó Anzorena, nosotros vemos la controversia en los productores mayores de 30 hectáreas que no puedan participar. Son las tres opciones, granizo solo, el integral y el inicial el productor puede elegir de acuerdo a la categoría que él quiera”.

Los montos son: el inicial sería que el productor paga $29 mil por hectárea y recibe en el 100% de daño $600 mil, en el integral el productor paga $180 mil por hectárea y en un daño al 100% recibe 1.500.000, la opción de graniza solo, paga $38 mil y recibe 1.500.000.

Con respecto a la lucha antigranizo el funcionario manifestó “el intendente dijo claramente que en el transcurso de la semana tendrá una propuesta para los privados, que es algo que necesitamos todos, no solamente el sector productivo, sino el sector turístico y todos los ciudadanos, porque en una granizada se rompen techos, vehículos además de afectar la agricultura”.