Recambian Luminarias a LED en el barrio Municipal II

Alvear

21 de Agosto - La Secretaria de Obras y Servicios Públicos está realizando un recambio de luminarias a tecnología LED en el barrio Municipal II.

Esta iniciativa no solo busca mejorar la iluminación del área, sino que también representa un gran ahorro energético y un impulso importante a la seguridad del barrio.

Los vecinos han expresado su entusiasmo por esta mejora, destacando los beneficios que trae consigo. La nueva iluminación proporciona una visibilidad mucho mejor durante la noche, lo que contribuye a una sensación de mayor seguridad en las calles. "Es un cambio muy positivo; ahora podemos ver mejor y nos sentimos más seguros al caminar por el barrio", comentó Ana, vecina del lugar.

El director de Servicios Públicos, Ángel Martínez, estuvo presente en el barrio para dialogar con los vecinos y escuchar sus inquietudes. Durante su visita, no solo se abordó el tema del recambio de luminarias, sino que también se atendieron otros pedidos comunitarios, como la poda de árboles que pueden representar un obstáculo para la visibilidad y el buen estado de las calles.

“Es el barrio al lado del Club Argentino y enfrente del Club Andes, estamos cambiando todas las luminarias a LED. Con estas luces se ve mucho mejor y bueno, esto ayuda también a la seguridad en la zona. Llegan los pedidos al señor intendente y bueno, estamos cumpliendo, venimos con mucho recambio de luminarias en ciudad y distritos”, afirmó Martínez

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha estado trabajando arduamente para llevar a cabo este proyecto, que se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por modernizar la infraestructura urbana y promover prácticas sostenibles. El uso de luminarias LED no solo reduce el consumo eléctrico, sino que también disminuye las emisiones de carbono, alineándose con los objetivos ambientales de la ciudad.

La comunidad ha respondido positivamente a estas iniciativas, reconociendo la importancia de contar con espacios públicos bien iluminados y cuidados. Con estas mejoras, el barrio Municipal II no solo se vuelve más acogedor, sino también más seguro para todos sus habitantes.