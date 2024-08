Se entregaron forestales y estacas de álamos

Alvear

15 de Agosto - La Secretaria de Obras y Servicios Públicos en conjunto con la Asesoría de Gestión Ambiental realizaron entrega de forestales y estacas de álamos destinadas a la creación de cortinas en la localidad.

“Estamos realizando la entrega de estacas de álamo, casuarina que la usan mucho como cortina para los vientos. Además, comunicarles que estamos con un proyecto para realizar un segundo invernadero por el tema de las heladas, lo que es la casuarina se hiela, así que estamos en proyecto de armar para extender más lo que es el invernadero” explicó Emiliano Barbero, Secretario de Servicios Públicos.

Desde Gestión Ambiental manifestaron que la entrega de forestales se realizó este 15 de agosto en conmemoración al Día Provincial del Árbol: “todos los años hacemos la entrega de las estacas en el vivero, este año para beneficiar a los vecinos, estaremos en próximo lunes en el Distrito de Bowen y el martes en San Pedro del Atuel”

“Este año estamos muy contentos porque tenemos más de 85 productores inscriptos, es más del doble que el año pasado. También hemos tenido más contingencias climáticas, más agua esto ha logrado una mayor producción agropecuaria, mayor producción agroindustrial en el departamento. Creo que eso también ha llevado a muchos productores a alentar nuevamente, a hacer sus cortinas forestales”, manifestó Denis Rabanal, Asesor de Gestión Ambiental

Por otro lado, y un dato más que alentador, agregó el asesor, el año pasado entregamos más de 2.000 plantas, pero solamente 181 fueron al arbolado público, en cambio este año hemos tenemos más 700 pedidos de plantas para arbolado público. Lo cual es muy importante porque año a año vemos por hay un deterioro en el arbolado público, vecinos que radican plantas y no las reemplazan, edifican, etc”

Además, se realiza un control sobre las personas que se llevan las estacas, “todas aquellas que se les entregó el año pasado deben traer fotos, sino no podemos volver a entregarles, es muy importante que tengan en cuenta esto, como también no plantarlas en las acequias porque se deben de regar cada cuatro días, y la casuarina hacerlo recién en octubre para que no se hiele”