Lelia Musa presentó su primera novela: “El Secreto de las Dos Cruces”

Alvear

11 de Agosto - La autora ha compartido la emocionante historia detrás de su primera novela, “El secreto de las dos cruces”, que fue presentada el pasado viernes por la noche en Casa Salonia. Inspirada por su hija y su compañero de vida, Lelia ha logrado plasmar en sus páginas una trama intrigante ambientada en un “campo santo”, donde se entrelazan dos cruces y un posible crimen, todo ello enriquecido con elementos de la zona y leyendas locales.

En la presentación, Lelia destacó la influencia de sus hijas en la creación del libro, subrayando cómo su amor y apoyo fueron fundamentales en este proceso.

“No lo puedo creer, es como tener un cuarto hijo, nada más que este hijo, es un hijo hecho de palabras. Es mi primera novela, es una novela, puede ser catalogada juvenil, pero para todas las edades, es una novela de aventura, de misterios, ambientada en nuestra zona, en nuestro secano”, dijo Lelia antes de su presentación.

La autora, apasionada por la literatura y profesora, reflexionó sobre su trayectoria personal: “He plantado muchos árboles, he tenido hijos y solo me faltaba escribir un libro… y ya lo logré”.

“Hace 24 años que soy profe, un día dije esa famosa frase, para ser completa me faltaba escribir un libro, ya tengo tres hijos, he plantado más de 20 árboles, me faltaba escribir un libro. Bueno, y resulta que mi hija me escuchó decirlo, la del medio, y entonces ella me diseñó unos personajes, me los dibujó y le preguntaron al hermano menor las características de algún personaje. Es una novela ambientada en lo local y Javier estaba, Javier es mi compañero de ruta, estaba incursionando recién sus primeros pasos en el campo, y me cuenta que desmontando el campo para hacer un corral para los destetes encontraron dos cruces, entonces… bueno, eso no se toca porque es un campo santo; mi imaginación empezó a volar, abajo de esas dos cruces posiblemente hay cuerpos, hay dos cadáveres, bueno, ¿de quién son? ¿A quién le han pertenecido? ¿Por qué están? ¿Quién los mató? Bueno, supuestamente hay un crimen. Bueno, eso más o menos…”, explicó

“El secreto de las dos cruces” ya está disponible para aquellos interesados en sumergirse en esta fascinante historia. Los lectores pueden adquirir el libro directamente a través de Lelia, contactándola por medio de su cuenta de Instagram como Lelia Musa

Con esta obra, Lelia no solo cumple un sueño personal, sino que también aporta una nueva voz a la literatura local.