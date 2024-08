Emotivo cierre de Sergio Lapegüe en el 19º Congreso de Educación

Alvear

5 de Agosto - En el marco del 19º Congreso de Educación, que este año se enfocó en el lema "Reinventando la educación hacia la salud y la inclusión", el reconocido conductor y periodista Sergio Lapegüe brindó un cierre extraordinario que dejó una profunda impresión en todos los participantes.

Sergio Horacio Lapegüe es un periodista y conductor de radio y televisión argentino. Posee una amplia trayectoria en la televisión, ha escrito varios libros y fue el responsable de darle el broche de oro al Congreso Educativo.

El evento, que reúnió a expertos y profesionales del ámbito educativo para compartir conocimientos y reflexionar sobre las nuevas tendencias en la enseñanza, contó con la presencia de destacados disertantes nacionales e internacionales. Temas fundamentales como la salud mental, la inclusión, la diversidad, la comprensión lectora y la inteligencia artificial fueron abordados de manera profunda y enriquecedora.

El Director de Educación, José Morán, destacó la calidad del congreso y el impacto positivo que tuvo en los asistentes. Los docentes expresaron su satisfacción al recibir respuestas a sus inquietudes y sentirse acompañados en un espacio de aprendizaje tan enriquecedor.

“A sido muy bueno y muy positivo este congreso, con disertantes a nivel nacional e internacional, todos han estado en contacto con la gente, que por ahí eso también cuesta a la hora uno de elegir los disertantes, de que lleguen y han llegado muy bien a la gente, el objetivo se cumplió, de dar un congreso de educación un poco distinto, más a la parte humana y a la parte emotiva”, dijo José Morán.

El Director de Educación destacó la llegada de Daniel López Rosetti, para el inicio del congreso y el cierre que hizo Sergio Lapegüe, “Rosetti tiene un gran carisma tiene grandes conocimientos, pero a la hora de explicarlo lo hace muy simple, y ahora Sergio nos contó su historia de vida, que se asemeja con muchos docentes y a muchos chicos de las escuelas, dejó un gran mensaje final”, agregó

Sergio Lapegue, en su mensaje final, transmitió una poderosa dosis de positividad y aliento dirigida especialmente a los docentes presentes. Hizo hincapié en la importancia de cuidar las emociones, vivir el presente y buscar el bienestar personal como base para una labor educativa efectiva y significativa.

“Bajar un cambio a la locura de todos los días. Yo no digo parar definitivamente, llevar el auto a boxes, al mecánico que te lo repare, que te lo arregle y después seguís avanzando un poquito más despacio. A esta edad me di cuenta que no necesito correr para ir rápido, sí necesito no dejar de caminar nunca y caminando puedes llegar lejos a cualquier lado. Mi mensaje para todos los que no han estado en esta charla es disfruten del momento, sean felices con lo que tienen y no con lo que quieren tener, abrácense, piensen que el futuro es hoy, piensen eso, el futuro es hoy. Por eso hay que hacer las cosas hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar”, dijo a los medios de prensa.

El 19º Congreso de Educación ha sido un espacio de encuentro, reflexión y crecimiento para todos los involucrados en el ámbito educativo, reafirmando el compromiso con una enseñanza inclusiva, saludable y adaptada a los desafíos actuales.

Así lo entendieron docentes locales y foráneos que llegaron hasta este congreso: “hemos venido de San Rafael con cuatro compañeras, somos docentes de primaria, nos ha parecido muy importante e interesante la charla del doctor Rossetti, sobre todo los tips de educación emocional y también todo lo que es la integración para la educación del niño. Estamos muy conformes y bueno, nos vamos agradecidas por haber participado. Muy buena la organización, los espacios que hemos tenido y que nos han brindado”, dijo Eliana.

Claudio, oriundo de la provincia de Neuquén, opinó que el congreso superó ampliamente sus expectativas, “nos habían dicho de la importancia que iba a tener este congreso. Es la primera vez que vengo al y, bueno, con muchas ganas de volver el año que viene. La verdad que han sido unos disertantes impresionantes y nos ha dejado muchas riquezas personales. Así que eso me parece que es lo que más nos llevamos. No importa los kilómetros que podamos hacer para estar junto a ellos. Así que la verdad que agradecerle a toda esta gente de Alvear que organizó esto y que pudo traer a esta gente. Agradecerles de corazón”, cerró.