López Rosetti inauguró el Congreso de Educación: “hay que transmitir pasión y compromiso a la hora de enseñar”

3 de Agosto - El reconocido doctor Daniel Lopez Rosetti visitó la ciudad de General Alvear para participar como disertante en el Congreso de Educación, donde compartió su experiencia y conocimientos sobre el manejo del sufrimiento y las emociones en el ámbito educativo.

Antes de la inauguración el profesional fue recibido por el Intendente Alejandro Molero en la Intendencia donde brindó declaraciones a los medios de comunicación. En rueda de prensa resaltó la relevancia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, subrayando la importancia de transmitir pasión y compromiso en la labor docente.

Hizo hincapié en la necesidad de abordar el sufrimiento desde una perspectiva integral, reconociendo la influencia de las emociones en el bienestar emocional y académico de los estudiantes. Asimismo, destacó la importancia de cultivar una filosofía de vida que permita manejar el estrés crónico y promover un equilibrio emocional en el entorno educativo.

“Nosotros tenemos el primer servicio público del país de medicina del estrés en el Hospital Central Municipal de San Isidro. Ya llevamos 12 años como servicio de medicina del estrés, ya veníamos trabajando de antes. Damos el curso universitario de medicina del estrés en la Asociación Médica Argentina. Si uno tiene que decir qué es el estrés crónico y la palabra más cercana es sufrimiento. Sufrimiento, cuando uno está mal durante mucho tiempo en forma continua. Sufrir es estrés crónico y eso tiene manifestaciones físicas, emocionales y psicológicas. Y lo que vamos a ver son algunas herramientas para manejar ese sufrimiento, para tratar de gerenciar la vida. Es decir, administrar lo que nos pasa en la vida”.

Con respecto a las emociones y la educación fue concreto: “un maestro es bueno si transmite emoción. Si no es Wikipedia. Es decir, yo me acuerdo de los maestros porque le ponían pasión. Yo recuerdo maestros que sentía el sonido de la tiza en el pizarrón con una fuerza especial. Si no es Wikipedia. Me acuerdo de distintos profesores porque le ponían pasión. Cuando uno le pone pasión, llega. Yo tengo una frase que van a compartir: “somos seres racionales. Eso es provocativo. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. No es lo mismo”, concluyó.

El Intendente Alejandro Molero expresó su orgullo y agradecimiento por la presencia del doctor Daniel López Rosetti en el congreso de educación.

Molero destacó su labor en medicina y comunicación durante la pandemia en el país, “aportará su granito de arena, sus herramientas, a transmitirnos cosas que son importantes en este enorme congreso que tenemos en General Alvear, pero en nombre de los alvearenses hay también un profundo agradecimiento a la labor que el doctor viene desarrollando, no solamente en su ámbito, en la medicina, sino también en los medios de comunicación con mensajes totalmente claros y concretos”, finalizó.