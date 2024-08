Vecinos y autoridades trabajan en conjunto por el Barrio El Cerrito de Bowen

Alvear

2 de Agosto - El intendente Alejandro Molero se reunió con los vecinos del barrio El Cerrito de Bowen en un encuentro que evidenció el compromiso de la gestión municipal con las demandas y necesidades de la comunidad. Durante la reunión, el intendente escuchó atentamente los pedidos de los residentes y compartió detalles sobre las importantes mejoras que se han llevado a cabo en el barrio.

“Teníamos una deuda pendiente con los vecinos, veníamos diseñando un poco las mejoras que había que hacer en el barrio, ellos sienten que durante muchos años han estado, se sienten olvidados. La verdad que hemos hecho un trabajo importante, donde los vecinos han priorizado las obras que querían hacer en el barrio”, dijo Molero.

Entre las mejoras destacadas se encuentran la poda del arbolado, la instalación de luminarias LED para mejorar la iluminación nocturna, la colocación de contenedores de residuos para promover la limpieza y el orden, así como mejoras en las calles para garantizar una circulación segura y cómoda para todos los habitantes.

“Hemos colocado más de 25 luminarias LED, y hoy se van a colocar otras 16 en distintos lugares, estamos poniendo contenedores de recolección de residuos que no había en el barrio, se ha mejorado la parte de las calles internas del mismo, y bueno, nos hemos programado también con los vecinos una serie de mejoras para el barrio, que son los que ellos entienden le dan mayor calidad de vida”, agregó

Además, el intendente contó el proyecto de convertir una cancha de fútbol en una plaza pública, con el objetivo de brindar un espacio de recreación y encuentro para toda la comunidad. Esta iniciativa busca fomentar la convivencia y el disfrute de espacios verdes en el barrio.

El intendente resaltó que los habitantes del barrio han participado activamente en la priorización de las obras a realizar, “lo que refleja un trabajo colaborativo entre la comunidad y el municipio en la planificación y ejecución de mejoras. Los funcionarios presentes en la reunión se comprometieron a seguir escuchando las necesidades de los vecinos y a actuar en consecuencia para mejorar la calidad de vida en el barrio”.

Rosa Pinto, vecina del lugar, habló con los medios de comunicación presentes y dijo que hacía mucha falta “que viniera gente que se preocupara y que no solamente se acuerden cuando hay elecciones o necesitan un voto. Ya nos ha pasado muchas veces, han venido cuando necesitan los votos, han prometido cosas y no vuelven más. Lo poco que lleva de gobierno el “JANI” (Por el Intendente Alejandro Molero) ha prometido pocas cosas y lo poco lo ha cumplido. En seis meses de gobierno ha venido al barrio, los ha recorrido, limpiado, ha puesto luces y nos prometió traer más tachos para la basura, mucha limpieza, entonces está buenísimo. La gente está súper contenta. Yo hace más de 45 años, yo me cría acá en el barrio, entonces está buenísimo que hagan todo esto”, explicó.

Por su parte Belén, destacó que es un barrio muy grande y tiene muchas necesidades, “ahora prometió contenedores para la basura, una plaza, porque es uno de los barrios que no tiene y las luces… está espectacular la noche, se ve todo”, concluyó.