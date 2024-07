“Es una locura dejar la próxima temporada sin lucha antigranizo”

Alvear

28 de Julio - El Productor, empresario y militante Radical, Omar Alonso, se mostró sorprendido y molesto con la medida tomada por el Gobierno Provincial.

En diálogo con 989 Radio, Omar Alonso fue contundente ante la insistencia del Gobierno de Alfredo Cornejo de finalizar con la lucha anti granizo con aviones y la idea de implementar malla antigranizo: “Yo no me imagino, desde los cambios climáticos que estamos viviendo, comenzar una nueva temporada sin lucha antigranizo. No solo por la producción, que es el engranaje mayúsculo que mueve nuestra producción, la que mueve el agro, la que mueve la industria, el comercio, el turismo, etc., sino que también eliminar la lucha antigranizo así de un día para otro, como lo ha planteado el gobierno, es un error muy grande”.

El ex concejal por la UCR, también se refirió a que la solución ante el granizo era mejorar el sistema existente en lugar de eliminarlo por completo: “Hay que sumar, no estar, no era cuestión de eliminarla, sino de mejorarla. Sabemos que la lucha antigranizo no nos cubre al 100%, pero con ella bajamos los parámetros, bajamos el tamaño del granizo”, sintetizó.