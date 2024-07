Aumentaron en Mendoza las compras en cuotas, contó el gerente de un hipermercado

Noticias

16 de Julio - El gerente general del Tadicor, Carlos Ambrosini, además, explicó que hubo "un pequeño repunte en las ventas" y que hay más ofertas por la caída del consumo

El gerente general del Tadicor, Carlos Ambrosini, aseguró que aumentó la cantidad de mendocinos que financian en cuotas las compras mensuales de primera necesidad. "Se vende mucho con planes de pago, en nuestro caso se trabaja mucho con tarjeta de crédito", explicó.

Ambrosini también mencionó que, con el aguinaldo, hubo un "pequeño repunte en las ventas", pero que "no alcanza a la inflación interanual".

"Tuvimos meses muy complicados, como el mes de abril, y de a poquito ha ido repuntando, incluso por encima de lo que es la inflación mensual, pero va a costar recuperar la caída que ha tenido el sector", continuó.

"No tenemos listas de aumentos como sucedía antes. En algunos casos se reciben todavía algunos pequeños aumentos, pero hay muchas ofertas porque ha caído mucho la venta en la mayoría de los sectores destinados al consumo masivo", añadió.

Los sectores que más cayeron en ventas recientemente son: bebidas, productos de almacén y productos perecederos, según Ambrosini.

Posibilidad de importar productos

En el programa conducido por Carina Scandura y Carlos Hernández, Ambrosini aseguró que, en el caso del Tadicor, "no hemos tenido altas de proveedores o de productos que sean importados".

"No es fácil, no es que de un día para el otro se puedan importar productos, traerlos y que la gente los conozca también. Creo que eso es un factor más que importante, sobre todo en Mendoza, donde somos muy marquistas, estamos muy arraigados siempre a algún tipo de marca. Pero bueno, no es nuestro caso lcon os productos importados. Sí el caso de las segundas marcas", concluyó.

La inflación de junio en Mendoza fue del 5,5%

La Dirección de Investigaciones Económicas (DEIE), informó que vivienda es el ítem que más aumentó en junio con el 24,2%. Le siguen, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar 4con ,9%, Esparcimiento 6,8% y Atención y Gastos de Salud 3,8%.

El aumento en Vivienda y Servicios responde al incremento de tarifas que se dio en los últimos meses y la llegada de las primeras facturas con importantes incrementos. Este ítem del Índice de Precios al Consumidor tiene un acumulado anual de 138,8%. Y con respecto a mayo del 2023 del 298,9%.

Otro número que se desprende del análisis de la DEIE es que la variación anual a junio del 2024 es del 73,1%.

Mientras, a nivel país El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio a nivel nacional que fue del 4,6%. En el país, la división de mayor aumento también fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad, gas y en alquiler. Esto se dio en las regiones GBA, Noreste, Noroeste y Cuyo, mientras que en la Pampeana y la Patagonia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3%), donde se destacaron los aumentos de verduras, tubérculos y legumbres, pan y cereales y leche, productos lácteos y huevos.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%). A nivel de las categorías, regulados (8,1%) lideró el incremento, seguida por estacionales (4,4%) y el IPC Núcleo (3,7%).

Le siguieron restaurantes y hoteles (6,3%) y educación (5,7%) por subas en todos los niveles de enseñanza.

