“Vargas Arizu dejó desprotegida a toda la Provincia”

Alvear

3 de Julio - Nicolás Capella, Secretario del Interior de APLA, fue duro en 989 Radio contra el Ministro de Producción de la Provincia, tras dar de baja la empresa de lucha contra el granizo.

Durante la mañana de este miércoles, Nicolás Capella, secretario del interior de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, dialogó con 989 Radio, y fue tajante a la hora de calificar las medidas tomadas por el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu: “Vargas Arizu se tiene que parar sobre la decision que tomó, con la que no sólo dejó sin trabajo a 27 pilotos con sus correspondientes famiias, sino que además dejó desprotejida a toda la Provincia de Mendoza, por algún capricho, por algún conflicto de intereses, o por redireccionar los fondos de la empresa estatal AEMSA a crédicos blandos y terminar de endeudar a los productores. Hay muchas aristas en las que uno se puede centrar para analizar por qué lo hizo, pero datos concretos no da ninguno, datos certeros no tienen, porque se paran sobre una gran mentira, como es la que sostienen cuando dicen que el Cloruro de Plata no sirve, y de hecho, lo utilizan potencias mundiales como Estados Unidos y China, por ejemplo, y China, inclusive, lo hace sobre una superficie que es cuatro veces la de la Provincia de Mendoza”.

“Esta medida es una tremenda irresponsabilidad, porque desde su cargo, si quería dar un cierre al tema, debería haber dado un paliativo, tendría que haber preparado el terreno, hay claras intenciones, puede ser que el más grande se coma al más chico, que el más chico como no puede sacar un crédito se termine endeudando y venda su tierra, no sé, porque no juego en el equipo del Ministro”, subrayó, en tanto que en relación a la Empresa que podría proveer de Malla Antigranizo a los productores que estén en condiciones en todo el suelo provincial, sostuvo: "No podés decir, vamos a poner malla, pero no tenemos para todos, vamos a cerrar las importaciones y los principales socios de la empresa que va a poner la malla son el Ministro Luis Petri y la Santafesina Carolina Losada, que parece se olvidaron que los votaron para solucionar los problemas y no para hacer negocios".