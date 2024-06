Se llevó a cabo el Encuentro Regional de Agroecología

Alvear

29 de Junio - Se realizó un Encuentro Regional de Agroecología en General Alvear, con una importante participación de concejales, funcionarios de San Rafael, Malargüe, Lavalle, autoridades provinciales, alumnos, docentes, productores y además la colaboración de los integrantes de la Red Verde.

Este encuentro se realizó en dos etapas, la primera consistió en una charla técnica en el Concejo Deliberante sobre cómo aplicar la agroecología a escala local, las herramientas de gestión para la promoción y desarrollo de la agroecología en una región.

Mientras que la segunda parte se realizó en el territorio, tuvo lugar en la finca El Laurel en el distrito de Real del Padre, una finca que tiene producción agroecológica, posee alfalfa variedades de vid, ciruela y durazno.

Denis Rabanal, Asesore de Gestión Ambiental explicó “en esta finca lo que hicimos fue un recorrido donde el dueño nos explicó las distintas herramientas que fue desarrollando y que desarrolla actualmente para poder tener esta producción que son aproximadamente unas seis o siete hectáreas de producción agroecológica”

“Esto es muy beneficioso para el resto de los productores, hoy en esta salida a territorio tenemos varios productores y lo importante es que cada uno va aprendiendo de errores o de mejoras que se van desarrollando en cada una de las de la fincas así que sumamente enriquecedor”.

Por otro lado Rabanal manifestó que en el marco de este Encuentro Agroecológico tuvieron un intercambio con estudiantes de lides de la Tecnicatura de Agronomía y Tecnicatura en Enología y la Industria de los Alimentos, algo llamativo porque en ocasiones en esas carreras se habla de producción convencional, sin embargo los estudiantes remarcaron y destacaron que tenían cátedras sobre producción agroecológica y producción orgánica, como también sobre el desarrollo de la biodiversidad como el cuidado de los ecosistemas.

“Es por ello, destacó el asesor, que quiero felicitar a los alumnos y docentes por cómo vienen desarrollando su currícula y también uno de los chicos trabaja en una empresa que tiene aproximadamente 200ha de producción orgánica certificada, por lo que nos comprometimos a visitar el lugar para generar este intercambio de aprendizajes que se van desarrollando en comunidad y lograr que los productores interesados en el desarrollo agroecológico tengan un lugar, un respaldo para tener base teórica científica”.

Javier Sousa Casadinho por su parte lo que realizó fue brindar distintas herramientas teóricas y cómo llevarlas a la práctica, como así también las estrategias que se deben desarrollar para que los municipios puedan planificar el desarrollo agroecológico en cada uno de los departamentos.

De este encuentro también participó Ignacio Audet, Director de biodiversidad y ecoparque de Mendoza quien manifestó “Creemos que estas instancias de participación en donde se toquen temáticas ambientales, de innovación y de volver un poco a esa relación con la naturaleza, están buenísima y desde el gobierno de la provincia estamos para acompañar”

“Creo que esto es algo que ya está pasando, que de hecho muchos de los municipios del gran Mendoza están trabajando en esta temática, para que la gente conozca esta forma de vivir, además durante la pandemia también tuvimos ese auge por las huertas urbanas. El mundo, el planeta nos está obligando e invitando a volver a estas prácticas porque sabemos que algunas formas de producir ya se están volviendo inviables por la capacidad que tiene el suelo para producir, que es un ser vivo y no es ilimitado, y también por todas las afecciones que nos están apareciendo por la vorágine que tenemos de relacionarnos”.

Javier Sousa Casadinho manifestó “lo que vamos a intentar ahora es analizar, discutir, debatir, la idea, sacarnos dudas, contar experiencias, hay muchas experiencias en Argentina de agroecología a nivel de productores familiares, empresariales, en producción de hortícolas, de cereales, de yerba mate, de té”.

“Discutir cómo avanzamos en un proceso de transición para aquellos que no están usando agroecología, analizar juntos desde el inicio la problemática que tenemos en las producciones agrarias, hoy, el alto uso de plaguecidas, la dependencia de los plaguecidas, el aumento de los costos de producción y también tener la idea de cómo estos debates también se están dando a nivel internacional, hoy hay muchos convenios internacionales, el cambio climático, la diversidad biológica, el convenio internacional sobre sustancias químicas donde la agroecología está presente”.

“La idea no es una imposición de arriba para abajo sino que desde los municipios vayan surgiendo estas estrategias y para tomarlas hay que conocer, hay que discutir, hay que analizar. Hay dos cosas a tener en cuenta, por un lado está el tema del avance de la agroecología porque estamos en un mundo altamente contaminado y además del problema del cambio climático y la otra es el gran avance que se está teniendo por el consumo, cada vez nosotros queremos comer mejor”.

“la agroecología permite producirá a un costo menor, se está imponiendo desde el punto de vista desde los alimentos, lo que tenemos que lograr es convivir los consumidores, productores y municipios, darle la vuelta a que la agricultura, la historia, la humanidad hasta hace 70-80 años era toda agroecológica, o sea es volver pero no volver al pasado, con las tecnologías, las técnicas hemos avanzamos, se avanzó en el saber y la idea es conjugar saberes, no volver a hacer lo mismo que hace 80 años, para eso hemos avanzado en el conocimiento”.

Julia Delgado de la Red Vede dijo “lo fundamental de estas jornadas es que compartimos un montón de información y de experiencias para poner blanco sobre negro, para saber cuáles son las oportunidades reales que nos brinda cultivar, producir alimentos desde el fondo agroecológico. Nosotros desde la Red Verde, a nivel local, ya hace un año que estamos empezando a funcionar y producimos alimentos, somos un grupo de familias que producimos alimentos en forma agroecológica, y queremos que esto se impulse, que esto se consolide, que crezca, que haya más productores que se sumen con productos sanos, porque nos interesa no solo para crecer, sino también para que haya más oferta, más diversidad de productos sanos en nuestras mesas”.