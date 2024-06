Javier López, duro contra los legisladores que proponen el “Día del ancla empobrecedora de Mendoza”

Alvear

25 de Junio - El martes pasado Gustavo Cairo, Guillermo Mosso y Jimena Cogo, presentaron un proyecto de ley proponiendo declarar el 20 de junio como el “Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza”, en clara referencia a la sanción que tuvo, para esa fecha, la ley 7722. Desde Alvear no tardaron los repudios.

Javier López, productor agrícola, uno de los referentes del Grupo Libertador y reconocido defensor de la ley 7722, habló con 989 Radio, y fustigó con dureza a los propulsores del proyecto: “No me sorprende en absoluto la provocación de Cairo, porque cada tanto aparecen este tipo de arremetimientos contra la ley que defiende el agua pura. Aquel 20 de junio del 2007, se abrió un capítulo sin precedente en la historia de Mendoza, y a partir de ese momento nos mantenemos atentos, como en el 2019 cuando intentaron derogarla 7722.

El alvearense, se mostró preocupado por la posible aprobación del RIGI, junto a la ley Bases, asegurando que va de la mano con grandes capitales extranjeros, como las mineras, que tienen además del dinero necesario, el tiempo y la posibilidad de convencer distintos gobiernos para llevar adelante la actividad: “Es por eso que salen estos legisladores haciendo esta estupidez, pretendiendo estigmatizar la Ley 7722 como ancla empobrecedora de la provincia, dan vergüenza”.

“Acá el ancla empobrecedora de Mendoza la conforman los gobiernos y legisladores mediocres, que no están a la altura de su pueblo. Por qué no hablan de la modificación que se pretende hacer con el Código de Aguas?, van derecho a derogar la Ley de Aguas, norma centenaria de la provincia, pretendiendo cambiar el recurso hídrico.

los usos del agua de la provincia. El mercantilismo político crece con total impunidad en la legislatura mendocina, entonces yo no tengo pelos en la lengua cuando tengo que decir las cosas. Gustavo Cairo viene del Demarchismo, estuvo dentro de La Unión Mendocina, partió bloque y se hizo libertario de la noche a la mañana. Gimena Cogo se retractó por haber firmado esta declaración, pero la firmó. Este tipo de gente, que dice hacer política, no tiene convicciones, están llenos de intereses personales”, sentenció.

Consultado por el apoyo político del Grupo Libertador al Presidente Javier Milei, quien impulsa el RIGI y que además promueve el extractivismo y corre al Estado de prácticamente todo tipo de controles, López definió que a nivel grupo todavía no se define la postura que se tomará, y añadió que “en lo personal hay cosas que me gustan y otras que me preocupan mucho”.