"El agua para La Pampa debe salir de las Obras y no de la agricultura"

23 de Mayo - El temor que venía manifestando el Grupo Libertador, General Alvear por el cumplimiento de la sentencia fijada, por del máximo tribunal en julio del 2020, ya es un hecho. A fines de abril el Gobierno de La Pampa presentó un informe donde grafica que la provincia cuyana tiene agua suficiente para cumplir con el caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos, sin necesidad de hacer obras.

El organismo judicial corrió traslado, a Mendoza, para que responda en un plazo de diez días, el 25 de Mayo del corriente, se cumple el mismo.

La provincia limítrofe alega que cumplir con el fallo no afectará los usos productivos de Mendoza y que su demanda se sustenta en el informe técnico de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIAI), basado en datos publicados por el gobierno mendocino. Según el estudio “el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto, unilateral e ineficiente que realiza, y no a una imposibilidad fáctica”. En esa línea, aclara que “pese a los innumerables esfuerzos de la provincia condómina por tergiversarla, la realidad hídrica es una sola y emerge de manera manifiesta: el caudal del río Atuel no es deficitario: agua hay”. “Intervención urgente”.

Los integrantes del Grupo Libertador, General Alvear reclaman fuertemente al Gobernador Alfredo Cornejo, al Intendente Alejandro Molero y a la comunidad alvearense reaccionar enérgicamente para desmentir está falacia. “Todos los que vivimos en este Oasis sabemos de las penurias que provoca la escasez hídrica a nuestros productores. Estamos sumamente preocupados por el futuro que se presenta cada vez más alarmante”, manifestaron.

Javier López, referente del agro y del espació político afirmó: Nos preocupa la liviandad con la que el gobierno de Cornejo encara el tema, este equipo verdaderamente quiere darle solución a la problemática y somos categóricos al decir que: “El agua para La Pampa debe salir de las “OBRAS” y NO de la Agricultura”. Pedimos y exigimos que parte de los 1.023 millones de dólares sean destinados al trasvase del Río Grande al Atuel. Las obras que estudiadas y presentadas por Mendoza, en el CIAI, no están y parece que el interés por defender nuestro recurso natural tampoco.

La Pampa solicitó a la Corte intervención urgente y ordena cumplimiento inmediato del fallo.

¿Qué está esperando el Gobierno Provincial y el sur mendocino para para revertir esta situación apremiante?