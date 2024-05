Cerraron el Correo de Alvear Oeste

Alvear

14 de Mayo - Tal como se preveía, y como sucedió con casi 900 sucursales del país, cerraron la sucursal de Alvear Oeste.

Así como sucediera como la sucursal de Real del Padre hace apenas algunos días, y como también se supone que pasará con la del Distrito de Bowen, este lunes cerraron la de Alvear Oeste.

David Pacheco, a cargo del Correo Argentino de Alvear Oeste, emocionado, dialogó con 989 Radio y aseguró que decidió aceptar el retiro voluntario, al tiempo que el otro empleado de la sucursal, trabajará desde General Alvear.

“Este lunes a las 11 de la mañana nos cerraron las puertas, a pesar que tiene edificio propio, lo que nos hacía suponer que tal vez seguiríamos. Por el momento, nos hicieron colocar un cartel que dice que van a analizar si sigue o no la sucursal”, sostuvo.

En cuanto a su caso particular, detalló: “Opté por el retiro voluntario, entre paréntesis, porque en realidad no opté, no me quedaba otra. Tengo muchos años en el correo, 37 y 3 meses, pero como no tengo la edad, estoy lejos de jubilarme, es triste, mi papá era jefe del correo y como hijo, pude entrar con 15 años, recorriendo como mensajero en bicicleta. Toda una vida ligada al Correo, mi familia lleva más de 80 años trabajando para el Correo”.

Acerca de la situación y de lo que probablemente suceda, indicó: “Más allá de se diga que van a analizar la situación, está decidido, vienen a privatizar la empresa, y dejarla con por lo menos la mitad del personal en todo el país. Es lo que se viene. Va a seguir haciendose el reparto de encomiendas, y en una librería de Oeste va a funcionar una unidad postal, como las viejas estafetas”.

El Correo Argentino, como en todos los lugares donde tiene presencia, tiene un rol social por demás de importante, y en ese sentido, Pacheco, dolido, contó: "Seguiré por siempre trabajando por Oeste, más de la mitad de los vecinos tienen mi teléfono, y muchísimos se han comunicado angustiados. Me han dado muchísimo", concluyó.