Emir Félix aseguró que la Nación tiene la plata para el gasoducto del Sur: "No hay voluntad de pagar"

14 de Mayo - El ex intendente de San Rafael, que sigue la evolución del gasoducto, confirmó que la cuota que la comuna le reclama a la Nación está presupuestada

El ex intendente de San Rafael, Emir Félix, no titubeó a la hora de explicar el retraso de la Nación con el pago del último tramo del gasoducto Gas Andes que está frenado: "No hay voluntad de pago", aseguró luego de dar fe de que los fondos para esa obra nacional están presupuestados y con la autorización de pago, pero no está la decisión del gobierno nacional.

Ese reclamo, que la comuna ya llevó a la Justicia y consiguió el aval, es de unos $10.000 millones, que serían los que restan para terminar la obra que ya está en un 89% de avance y que se frenó luego de que la Nación decidiera no destinar más fondos a la obra pública.

El ex mandatario conoce muy de cerca la obra, porque se inició en su gestión y porque avanzó gracias a que la comuna hizo adelantos de pago a la UTE -conformada por 4 empresas mendocinas- que realiza el gasoducto. Esto debido a una adenda que en su momento se firmó con la Secretaría de Energía de la Nación, en el mandato de Alberto Fernández.

La obra por la que la comuna de San Rafael ya presentó una demanda en la Justicia, tiene un 89% de avance.

"Hace 10 años que estamos sin gas. Ahora en los días de invierno, las estaciones de gas comprimido tienen que funcionar de a una, como las farmacias de turno. Cuando no hay quién haga la obra y te llaman de la Secretaría de Energía, te dicen: '¿Vos querés la obra? Bueno, tenés que colaborar, poner tu trabajo para ayudar con esta obra'", explicó el ex jefe comunal, remontándose al momento en que el organismo nacional le dio participación en el gasoducto.

Félix detalló que en aquel momento, entre la comuna y la Secretaría de Energía se firmó un acuerdo "donde la Secretaría de Energía ponía todo el dinero que hiciera falta para construirla, teniendo en cuenta que el gasoducto no es del sanrafaelino, es del gobierno nacional que es quien lo concesiona", contó en el programa No Tenés Cara de Radio Nihuil.

También recordó que si en la actualidad el gasoducto Gas Andes está en un 89% de avance de obra no es debido a que la secretaría nacional mandara los fondos con los que se había comprometido, sino a que al advertir que se retrasaban en los pagos en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, la comuna salió a poner la plata que se necesitaba para avanzar con el diseño de los exclusivos caños que requería la obra.

Cuando la obra ya estaba en el 70%, habíamos firmado una adenda que nos permitía terminar la obra, que es la adenda que el gobierno nacional decidió no cumplir. El daño se refleja en todo lo que se puede perder: hay un informe claro de Ecogas que dice que las obras de los gasoductos, cuando no se terminan, sufren un terrible deterioro. No es solamente el dinero invertido, que son dineros públicos, sino el dinero de los privados, que ya está invertido en barrios completos.Hay barrios completos que se hicieron sus redes puestas por los vecinos

El pago al que alude Félix es el compromiso que firmó el gobierno nacional de liberar 3 desembolsos y eso es justamente lo que están reclamando en la Justicia.

"Tenemos un convenio firmado, por lo cual el municipio va a recibir un fondo. Nosotros no podemos firmar mañana que desistimos o regalamos el fondo, porque el intendente actual estaría incumpliendo su función", argumentó en defensa de la cautelar que envió su hermano, Omar Félix, hoy a cargo del Ejecutivo municipal.

Fuente: Diario UNO