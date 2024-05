Velazco dio recomendaciones para evitar intoxicación por monóxido de carbono

Alvear

13 de Mayo - El Director de Defensa Civil brindó recomendaciones para prevenir accidentes por monóxido de carbono, en víspera de los primeros fríos de estación.

Todos sabemos que el monóxido de carbono es inodoro, incoloro e insípido y pasa desapercibido, lo que lo hace muy peligroso. Es por eso que debido a las primeras bajas de temperatura se recomienda verificar los artefactos y siempre mantener ventilados los ambientes de la vivienda.

La verificación de los artefactos e instalaciones se recomienda, en lo posible, hacerlo con un gasista matriculado, como también la limpieza de los calefones. “Los próximos días tendremos en Alvear temperaturas muy bajas, por lo que debemos tener mucha precaución con los artefactos que se utilizan para calefaccionar” sostuvo Velasco

El monóxido de carbono se produce cuando el gas natural o de garrafa, el querosene, leña, alcohol o cualquier sustancia orgánica se quema de forma incompleta. “Es importante ver el color de la llama que debe ser azul; si es medio rojizo o naranja es porque está haciendo mala combustión. Como es un gas incoloro y sin olor no nos damos cuenta y produce la intoxicación donde los síntomas son mareos, náuseas y dolor de cabeza” destacó Velasco.

El funcionario recordó que es importante ventilar los ambientes: “A veces tenemos poca ventilación, instalación de artefactos en lugares inadecuados; mal estado de los conductos de evacuación y para evitar accidentes es que no debemos utilizar las hornallas y el horno para generar calor, siempre mantener ventilados los ambientes de la vivienda y apagar la estufa o artefactos antes de ir a dormir. Asimismo, no aconsejamos el uso de brasero para dormir ya que son altamente peligrosos por la alta cantidad de producción de Monóxido de Carbono”.

Ante cualquier síntoma o duda pueden comunicarse al 911 o al número de la oficina de Defensa Civil 2625-66-8303 que se realizan guardias.