El discurso de Ramiro Labay, en el almuerzo de la 43ª Fiesta Nacional de la Ganadería

Alvear

11 de Mayo - El Presidente de la Cámara de Comercio se refirió durante sus palabras a múltiples temáticas que hacen a la cotidianidad del sector ganadero y empresarial.

El discurso:

Corría 1982 cuando un grupo de visionarios (entre ellos mi padre) cansados de que no valoricen la hacienda en provincias vecinas decidieron realizar el 1er remate feria de Mendoza. Con todas las incertidumbres y problemáticas que surgían a cada paso, siguieron avanzando y superándose, demostrando el empuje que puede tener el sector productivo.

¿Sus objetivos? Proyectar la ganadería de Mendoza, y vaya si lo lograron! Hoy 42 años después podemos decir que la actividad ganadera ha venido en franco crecimiento, logrando una genética que nada le tiene que envidiar a las mejores zonas ganaderas y hasta logrando en remates los mejores precios del país. Esto ha sido posible gracias a una interacción permanente entre los sectores públicos y privados. Sabemos que se ha hecho mucho hacia atrás y también sabemos que queda muchos por realizar hacia adelante.

El potencial ganadero de Mendoza es enorme, el sector productivo quiere y sabe cómo hacerlo crecer, solo necesita infraestructura básica como caminos, acueductos y conectividad.

En el mediano plazo somos capaces de lograr los objetivos planteados por el Plan de Mejora competitiva realizado por el Clúster ganadero que es alcanzar el tan ansiado 30% de autoabastecimiento en la provincia.

1.023 millones de dólares

Ahora, quiero hacer mención a dos temas que han estado en boca de todos en los últimos tiempos.

Uno de ellos son los 1.023 millones de dólares del resarcimiento por los daños que ocasionó la promoción industrial.

Entendemos que el potencial de Mendoza se concentra en el sur de la provincia, idas y vueltas han tenido estos fondos en los últimos tiempos hasta que finalmente hoy están disponibles. Con las Cámaras amigas de Malargüe y San Rafael hemos venido trabajando desde hace ya tiempo con proyectos e ideas de bien común, ideas que nos transportan a soñar en un Sur provincial próspero y pujante. Es por ello Sr gobernador, que nos ponemos a disposición para trabajar codo a codo pero al mismo tiempo le solicitamos que haga ESPECIAL FOCO en nuestra región, con obras de infraestructura que generen desarrollo y prosperidad.

Minería

El otro punto que quiero mencionar es sobre la actividad minera. Consideramos que es un factor importante para la ampliación de la matriz productiva de Mendoza.

En la provincia contamos con un marco legal que preserva el medio ambiente. Como lo han mencionado en reiteradas oportunidades, con los avances tecnológicos que contamos en la actualidad, no hay impedimentos para que la actividad pueda desarrollarse de manera responsable.

Por eso, vemos positivo que se pueda llevar a cabo, pero insisto, siempre respetando la legislación vigente.

Gasoducto

El año pasado, en este mismo escenario, nos alegrábamos por la pronta terminación del gasoducto que iba a permitir resolver la demanda de gas natural por los próximos 30 años para General Alvear y San Rafael.

Hoy, lamentablemente nos encontramos con una obra que debería haber finalizado en 2023 y, sin embargo, quedó trunca al 87% de ejecución y ahora con un final totalmente incierto.

No está de más recordar que desde 2016 no hay más factibilidad de gas natural para usuarios residenciales o industriales, no podemos seguir esperando y perdiendo más tiempo, si pretendemos aspirar al tan declamado desarrollo.

El gasoducto es una obra largamente anhelada, pero sobre todo, necesaria, y si bien hace 24 horas se conoció un fallo de la justicia Federal a favor de un amparo que presentó la Municipalidad de San Rafael, no resuelve la situación de fondo.

Es imperioso que las autoridades en todos los estamentos del Estado nos demuestren que pueden unirse y en conjunto darle un final certero.*

En pocas palabras: actúen en función de la responsabilidad que tienen, pónganse de acuerdo y resuelvan el problema del gasoducto.

Construcción Línea 132 KW:

Seguimos con energía, pero ahora hablemos de electricidad.

Actualmente la línea de alta tensión de 132 kV, Nihuil III - Alvear abastece las estaciones transformadoras de General Alvear, Bowen, Monte Coman y Villa Atuel.

En caso de salida de servicio de esta línea, la alternativa es una línea de 66 kV desde la estación transformadora Pedro Vargas en San Rafael hasta General Alvear, pasando por La llave y Villa Atuel. Esta línea es de 1966, y no tiene la capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda.

Es de primordial importancia contar con una alimentación alternativa, que sea confiable y capaz de soportar toda demanda actual pero que también brinde la posibilidad de ofrecer factibilidad de servicio a industrias que deseen instalarse en nuestra zona.

Se hace imperioso contar con una nueva línea de 132kv y cerrar el anillo. Por ahí también pasa el progreso de la región.

Trasvase:

Es de público conocimiento los beneficios que implicaría contar con mayor caudal de agua, en un oasis, que además, es el más castigado por la crisis hídrica.

Multiplicar las hectáreas cultivadas y vincular la ganadería con el bajo riego, son algunos ejemplos de todo el potencial que tenemos para explotar y hoy está contenido.

Insistir con la importancia estratégica que implica la obra del trasvase del Río Grande al Río Atuel, (sé muy bien que puede resultar redundante y cansador) pero que quede muy en claro, jamás vamos a bajar los brazos y dejar de reclamar por esta obra trascendental para el desarrollo del oasis sur. (PAUSA)

Ahora bien, tampoco estamos dispuestos a quedarnos con meras expresiones de deseo y pretendemos ir hacia hechos concretos.

Si queremos que la obra sea una realidad, hay que terminar con lo meramente discursivo y dar el primer paso: SOLICITAMOS PUNTUALMENTE la realización del proyecto ejecutivo del trasvase del río Grande al Atuel.

A LAS AUTORIDADES

Es tiempo de preguntarnos porque pedidos y reclamos que se reiteran cada año en este mismo escenario, y ya se cuentan entre las demandas históricas, (como la ruta nacional 188 en el tramo que une General Alvear, San Rafael y Malargüe, la doble vía entre Alvear y San Rafael, la ruta que conecta Alvear con Las Catitas en Santa Rosa, conectividad en la ruta 143, entre otros tantos pedidos que nunca se concretaron.

Y la respuesta que encontramos no es otra que el derroche del Estado producto de la ineficiencia de décadas, de que se ponderaron las individualidades políticas y partidarias, sobre las necesidades de la comunidad.

Sin ahondar demasiado en detalles, es necesario remarcar que mientras el empleo público entre 2003 y 2023 se incrementó en un 70%, la población del país aumentó solo un 25%.

Es decir que en ese periodo se triplicaron los gastos del estado en personal en relación a la cantidad de población y esa situación terminó recayendo en todos nosotros porque para sostener superestructuras hubo más impuestos, más deuda, inflación y en contrapartida lo único que recibimos fueron peores servicios.

Por otra parte, menos del 8% de los puestos de trabajo registrados que se originaron desde el 2011 hasta fines de 2023, fueron creados por el sector privado.

Evidentemente hay algo que no está bien. Y mientras muchos sindicalistas, que dicen defender a los trabajadores, parece que no quieren que esta situación cambie. No se entiende. O tal vez si… cuando se piensa solamente en mantener privilegios y no hablo de los trabajadores, precisamente.

NO podemos continuar con una legislación de hace más de medio siglo o tal vez más. Esta situación, tal cual está planteada es insostenible. Acá LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD. Y LA REALIDAD ESTÁ A LA VISTA.

Si pretendemos generar empleo genuino y productivo, es preciso avanzar con la reforma laboral y sindical.

También debemos decir que es inviable seguir con un super Estado frente a una actividad privada que se encuentra estancada desde 2011.

No hay que transpolar reducción de los gastos del Estado con resignar servicios. Necesitamos un Estado menos burocrático y más eficiente, que genere condiciones para que el sector privado pueda desplegarse definitivamente.

Permítanme hacer un paréntesis, quiero destacar y agradecer la actitud del señor Gobernador, que escuchó las razones bien fundamentadas que le presentamos desde la entidad y propuso derogar la Ley 9133. Una norma que solamente generaba pérdidas de tiempo y de recursos y al final de cuentas no redundaba en beneficio alguno, ni para los productores, que supuestamente decía proteger, ni a los industriales. Instamos a los legisladores a que avancen con la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial.

Así como consideramos que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de plantear una reforma laboral es buena, y se está cumpliendo como una promesa de campaña, No queremos olvidarnos que hay otra propuesta de campaña que aún estamos esperando: la reforma impositiva.

Pongámoslo en cifras. Por cada puesto de trabajo que se crea, el empleador (un empresario grande o uno chico, el propietario de una cadena o el dueño del negocio de la esquina) tiene una carga impositiva del 45%. Es decir que cada dos empleos que se crean, el costo de un tercero, se lo lleva el Estado.

Pero hagamos otra cuenta que es más sencilla y rápida, y que nos toca a todos por igual como consumidores.

Tomemos estos tributos: Impuestos nacionales: IVA, Ganancias, Impuesto al cheque, Impuestos internos y las cargas de la Seguridad Social.

A eso les sumamos Impuesto a los Ingresos Brutos que es provincial y por último le agregamos las tasas de Inspección y Seguridad e Higiene del Municipio.

Ahora bien, si vamos al supermercado y hacemos una compra de $50.000 en alimento y bebidas…. en impuestos estamos pagando $22.000 es decir el 43,9%.

Estos datos no son invento, el estudio lo realizó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, son de marzo de este año y lo publicaron todos los medios de comunicación.

Es preciso que el Estado deje de aplastar a cada uno de nosotros y en particular al único sector capaz de generar riqueza.

Hoy la actividad privada tiene que ser y debe ser, el combustible para encender el motor de la economía y que dejemos el estancamiento en el olvido.

(Iniciativas de la Cámara)

Muestra de ello es la idea que presentamos a las autoridades municipales y estamos trabajando en conjunto para desarrollar un POLO HORTICOLA en General Alvear.

Bajo la premisa de la capacitación, tecnificación y calidad de los productos. Entendiendo que es una gran oportunidad para llegar a mercados con demanda insatisfecha como lo es el patagónico.

Esperamos seguir avanzando, con esta articulación publico privada, para que esta iniciativa sea una realidad en el corto plazo.

Hoy también quiero mencionar algo que nos llena de orgullo como entidad empresaria. En este escenario vamos a estar firmando un convenio de colaboración con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos

Este acuerdo servirá para estimular nuestras exportaciones a un mercado de más de 2.000 millones de habitantes, como así también abre las puertas para atraer inversiones a la región.

FINAL

Señores… venimos de una elección en la que la población eligió un rumbo diferente…. ahora bien, con solo ver la cara de algunos me doy cuenta del pensamiento que se les cruza por la cabeza, si soy o somos afines al partido gobernante.

Y ese es el problema, pero no de ahora, es histórico. En la Argentina se piensa y lamentablemente se actúa, todo el tiempo, con una visión partidaria. Es más, yo diría que una visión PARTIDA.

Y déjenme decirles algo, eso nos ha llevado a que un vasto y rico país como el nuestro, esté precisamente partido.

Está partido de tal forma que la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional está ociosa.

El país está partido, al punto tal que LA MITAD DE LA POBLACIÓN ES POBRE.

Hemos llegado a un punto en que Argentina no solo está partida, está destruida en mil pedazos. HASTA CUANDO….HASTA CUANDO

Así estamos por gobernar con una visión partida……..

Permítanme hacer una analogía:

Hace 43 años, lo que hoy conocen como la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con este predio ferial, con la muestra exposición que hoy tienen ante ustedes, tanto comercial, industrial, artesanal y ganadera, no siempre fue así. Es más, la primera feria fue un remate de hacienda, es todo lo que hubo.

Pero en aquel entonces comenzaron a fijarse objetivos, se trazaron líneas de acción, que se mantienen inalterables hasta el día de hoy y son un faro que nos sirve de guía.

Ese crecimiento también requirió de la suma de voluntades y es una realidad que la Cámara, como entidad organizadora, no puede hacerlo todo sola, necesita de colaboradores y en la actualidad podemos decir que hay más de 100 personas que se incorporan a trabajar en la organización de este gran evento, sin más gratificación que la satisfacción de poder sacar adelante la Fiesta.

Entre todos los colaboradores más los integrantes de la entidad, hay pensamientos distintos, hay religiones distintas, hay afinidades políticas distintas y saben que, nada de eso importa, nada de eso estorba, nada de eso limita, nada de eso es un impedimento para la organización de la Fiesta.

Hoy estamos ante un momento crucial, en el que debemos decidir si queremos continuar sumidos en la decadencia o damos el puntapié inicial y despertamos todo el potencial que hoy está dormido.

Creemos que el pacto de Mayo al que ha convocado el presidente de la Nación, indistintamente para nosotros si es de un partido de tal color o de otro, puede ser el punto de inflexión en el cual comencemos a transitar una senda de progreso económico y social verdadero.

Así como en la organización de la Fiesta Nacional de la Ganadería, el fin es uno solo y hacia ese objetivo se dirigen las acciones de todos los participantes, pretendemos que ustedes, nuestros representantes y quienes tienen el poder de definir las políticas que influirán en nuestro futuro, dejen de pensar solo en el partido, y en las próximas elecciones, y piensen en Argentina, en los millones de habitantes que la integramos.

Empresarios y empleados por igual, hicieron el esfuerzo antes y lo están haciendo ahora, pero no podemos ser siempre los mismo, es más, no podemos ser siempre los únicos.

Pueden quedar en los anales de la historia como los responsables de la debacle o como los artífices de la Argentina próspera. Les guste o no, de Uds depende.

Es un momento histórico para nuestra sociedad, ¡¡¡NO PODEMOS ESPERAR MÁS!!!.