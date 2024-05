Los pedidos de los productores coparon la muestra ganadera

Alvear

10 de Mayo - En la previa del gran almuerzo de los costillares al ensartador, no faltaron los reclamos del sector pecuario en lo que fue la muestra exposición y posterior remate de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Como es habitual, los pedidos de los productores pecuarios lo realizó el presidente de la específica de ganadería de la Cámara alvearense, hoy a cargo de Agustín Fernández.

El ganadero marcó varios puntos como los principales a resolver y entre ellos hizo énfasis en las grandes falencias de Vialidad Provincial.

Al hacer mención al histórico y repetitivo pedido por mejoras en los caminos ganaderos también puso en escena el trabajo en conjunto que se está llevando adelante con el Gobierno para lograr el cometido. Los productores están aportando combustible y Vialidad la maquinaria.

En este sentido Fernández reconoció “los avances que hemos tenido en materia de caminos, los cuales tienen su origen en la colaboración conjunta de productores, Gobierno provincial y Vialidad provincial” y acto seguido agregó “pero esta tarea no es sencilla, estamos frente a una institución (DPV) que se encuentra con falta de recursos, una planta automotriz y de maquinaria obsoleta, lo cual convierte al aporte de productores en un salvavidas para llevar adelante los trabajos de mejoramiento de caminos”.

Luego de describir la situación de la repartición vial pidió expresamente “la asignación de recursos específicos para caminos ganaderos y reforzar los esquemas de trabajos en nuestras rutas. No queremos tener más la respuesta de que siempre falta algo”, enfatizó.

A lo largo del discurso Fernández, habló sobre la necesidad de ampliar la red de acueductos, avanzar con la ejecución de proyecto de electrificación que desarrollo el Clúster Ganadero, pidió mayores esfuerzos para combatir el delito en la zona rural, y le reclamó al a justicia que actué con más firmeza y determinación.

También hizo alusión a la falta de recursos en el Fondo de la Transformación así como a reactivar herramientas financieras como los ANR y el programa Mendoza Activa, para fomentar inversiones genuinas en el sector de campo.

Entro otros reclamos, no olvidó mencionar hay una investigación para la implantación de pasturas autóctonas pero “es necesario que la misma se ponga en práctica mediante la recolección y multiplicación de las mismas, para ello es necesario conformar algún convenio entre INTA, productores y empresas semilleras”.

La respuesta oficial llegó por parte del Director Provincial de Ganadería, Roberto Ríos. El funcionario hizo foco en la red de acueductos que están en carpeta. En cuando al que unirá Monte Comán con La Horqueta en San Rafael, el funcionario aseguró que “ya está ejecutado el 100% de la red troncal que son 110 km” y están avanzando con las redes secundarias.

En total el acueducto abastecerá de agua para consumo animal a 434.000 hectáreas y más de 90 productores.

También sostuvo que “tenemos listo para licitar el acueducto La Paz Sur y también están los proyectos terminado del acueducto La Cruz del Yugo que es muy necesarios, San Rafael Norte y San Rafael Sur”.

Entre otros puntos que está enfocada la Dirección de Ganadería, Ríos sostuvo que van a trabajar en el ámbito de las comunicaciones con internet satelital para que entre otros aspectos “los productores no van a tener que hacer 150 o 200 kilómetros para venir a realizar una guía (para mover animales) a un centro urbano” sino que puedan efectuar el trámite “de manera online”.