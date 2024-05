Ya se vive la 43ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Alvear

9 de Mayo - En medio de un contexto económico adverso y con varios festivales y eventos cancelados en diferentes rincones del país, la 43° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas puso primera este miércoles por la noche, y se extenderá hasta el domingo 12.

Como es costumbre en el acto de inicio, la Cámara de Comercio le cedió las palabras de apertura al intendente Municipal y en esta oportunidad Alejandro Molero anunció que se retomó la obra de la construcción del polo educativo en el predio de la universidad cooperativa Ugacoop, hizo mención al trabajo conjunto con la entidad empresaria para la puesta en marcha de un polo hortícola en el departamento y anticipó la radicación de empresas.

Minutos después de las 20, el predio ferial de Alvear el público inundó sus pasillos para visitar una expo comercial que está vestida con más de 300 stand que reflejan todas las actividades agropecuaria mendocinas, no faltan los implementos camperos, las pilchas gauchas y todo el colorido de los artículos artesanales.

La bienvenida estuvo a cargo de la Embajadora Nacional de la Ganadería, Daiana Suans, quien se encuentra próxima a terminar su mandato. "Hoy no sólo celebramos la belleza, la majestuosidad y la calidad de nuestros animales, sino también el arduo trabajo y la dedicación de los ganaderos de la región. Es un evento que reúne a gente apasionada por el campo y nuestras culturas" remarcó la Embajadora.

A su turno el intendente Molero repasó sus vivencias cuando supo ser uno de los organizadores de la Fiesta, y realizó anuncios vinculados al sector productivo y educativo.

El jefe comunal comentó que están buscando en forma conjunta, la Municipalidad y la Cámara de Comercio, la concreción de un polo hortícola “que seguramente abrazado a nuestro mercado concentrador de frutas y hortaliza es un programa que ponemos en marcha y que no tenemos duda que va revitalizar nuestra matriz productiva y nos va a dar un horizonte nuevo en materia de producción”, expresó.

Molero también anticipo que en un plazo máximo de 45 días se va a estar retomando la construcción del centro educativo en Ugacoop. Una inversión de más de 1.900 millones de pesos.

Esto se logró “después de idas y vueltas y de que se había caído la obra allá por el mes de diciembre. Hemos tenido la posibilidad de reflotarla y en los próximos días va a estar iniciándose la construcción de esa mega obra de todos los alvearenses” que “viene a ampliar la oferta educativa para miles de jóvenes de nuestro departamento”.

Por último el intendente anticipo que “en los próximos 15 días vamos a anunciar la instalación en General Alvear de dos empresas muy importantes que vienen a traer, no solamente desarrollo, crecimiento y generación de riqueza, sino también que vienen a cumplir con uno de los objetivos de gestión que es generar mano de obra a través de la inversión privada”

Entre sus dicho, el jefe comunal sureño aseguró que va a avanzar a la eliminación de trabas burocráticas y así “nunca más el Estado municipal será un escollo, una traba, un palo en la rueda para generar trabajo”.

Por su parte, Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio, con un tono ya más relajado, reconoció que “no fue fácil, pero superamos todos los desafíos y logramos que la fiesta esté en marcha una vez más. Estamos convencidos que todos los visitantes van a disfrutar de todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos 5 días de la fiesta”.

Lo que viene

Para este jueves, además de la Expo Comercial con más de 300 stands, estarán las jornadas técnicas ganaderas con las exposiciones de la médica Veterinaria Leticia Yanzón y el periodista especializado en economía, mercado, comercio y consumo, Damián Di Pace.

También comienzan las visitas guiadas para alumnos de las escuelas primarias y se espera la concurrencia de miles de niños, como todos los años.

Por la noche continuarán la Peña en el escenario mayor con la actuación de Los Ceibales de Salta entre otros números artísticos.