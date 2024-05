ATLETISMO: "Tato" Di Rosso, tremendo en Perú

Deportes

1 de Mayo - Una vez más el atleta alvearense Fernando Di Rosso hizo historia, en este caso al obtener el 3° puesto (y su consecuente podio), en el “Ironman 70.3” del que participó en Perú.

“Ironman 70.3” hace referencia a la distancia que se corre (en este caso, 70,3 millas). “Ironman es una licencia mundial, se corre todos los fines de semana en distintos lugares del mundo, en este caso el domingo 21 fue en Lima, Perú, donde la disciplina eran natación, bicicleta y correr: se empieza nadando en el mar 1900 metros; continúa con la bicicleta 90 kilómetros; y terminamos corriendo 21 kilómetros (esas son las distancias correspondientes al Ironman 70.3)”, explicó Di Rosso, quien ha estado en competencias de este tipo tanto en Sudáfrica como en México.

En lo personal, este hombre de 41 años comenzó a desarrollar su vida atlética por cuestiones de bienestar, y con el tiempo fue avanzando al punto de tomarlo como una manera de vivir.

“Quería sentirme un poco mejor, ya que estaba excedido en peso, veía que no estaba cómodo con mi cuerpo, con mi estilo de vida, así que inicié con el atletismo. Eso fue en el año 2012. Después, en el año 2015, empecé con la historia del triatlón (le agregué la natación y la bici a lo que estaba corriendo), así que bueno, desde hace esos años que estamos en la actividad”, recordó.

En materia de entrenamiento, es algo que tomó como manera de vivir el día a día, un hábito. “Es como que si no hago nada me está faltando, así que estamos entrenando todo el año, de lunes a lunes por semana; obviamente también hay descansos, y el descanso es parte de la preparación, pero cuando nos fijamos un objetivo, obviamente la intensidad empieza a aumentar tanto en el entrenamiento como en su calidad, pero para este Ironman que corrí ahora el domingo (21 de abril), fue una preparación dura de tres o cuatro meses. Fue una linda preparación y llegué la verdad, de la mejor forma, y se vio reflejado en el resultado”, aseguró el deportista alvearense.

Cabe decir que es la primera vez que se le da la posibilidad de alcanzar un podio, por lo que la alegría ha sido aún mayor.