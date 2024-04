La Municipalidad entregó Mejoramientos Habitacionales a familiar alvearenses

Alvear

14 de Abril - La Dirección de Hábitat en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda entregaron 5 mejoramientos habitacionales bajo el programa Mejoro Mi Casa de una inicial de 62 viviendas en General Alvear.

El IPV trabaja este programa en forma mancomunada con el municipio con el objetivo de dar solución a la problemática habitacional de los sectores de la población más necesitados.

El programa consiste es un préstamo al 100% con devolución de hasta 30 años, la idea de esta línea es atender la situación de grupos familiares que, aunque ya posean vivienda, están en situación de hacinamiento y precariedad.

El programa comprende 6 diversas tipologías: T1 (baño y lavadero - 6.84m2), T2 (baño para discapacitado - 9.60m2), T3 (un dormitorio - 14.40m2), T4 (salón – 23.50m2), T5 (2 dormitorios - 23.50m2) y T6 (doble intervención - 32.46m2).

“El programa Mejoro Mi Casa brinda mejoras a familias necesitadas, el IPV está trabajando arduamente para cumplir con los compromisos de construcción de viviendas y es un momento particular, cuando uno entrega vivienda, cuando se entregan mejoramientos de la vivienda de los vecinos, son momentos de muchísima alegría”, dijo Alejandro Molero.

El Intendente de General Alvear sostuvo que se está trabajando en conjunto con la provincia, “para terminar algunos barrios que están en ejecución, pero también para ver si podemos reflotar el inicio de obra de algún otro barrio que quedó relegado producto de esta crisis que estamos atravesando, la idea es que no nos detengamos en esto y estamos trabajando arduamente para lograr reiniciar y seguir construyendo viviendas”, explicó el Jefe Comunal.

El titular del IPV Gustavo Cantero declaró ante los medios de comunicaciones que “El programa Mejoro Mi Casa” se centra en ayudar a personas cuyas necesidades básicas no están cubiertas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y permitirles desarrollarse socialmente de manera digna.

“Estos programas son considerados de gran importancia desde un punto de vista social. El gobierno provincial prioriza cumplir con los compromisos asumidos, trabajando dentro de un marco presupuestario que refleja el avance de las obras”, resumió.

“La idea de esta línea es atender la situación de grupos familiares que, aunque ya posean vivienda, están en situación de hacinamiento y precariedad”, resumió por su parte el titular de Habitad local Mauricio Campos.