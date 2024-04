Se realizó la firma de convenio entre el Municipio y Defensa del Consumidor de la Provincia

Alvear

12 de Abril - La Dirección de Inspección en conjunto con Defensa del Consumidor firmaron un convenio sobre colaboración mutua con el objetivo de realizar acciones preventivas y buenas prácticas para no vulnerar los derechos de los consumidores, además que dispongan del libro de quejas, medios de pago y exhibición de precios.

[13:32, 12/4/2024] Astudillo Eliana: Mabel Ucelli, Directora de Inspección de la Municipalidad expresó: “el objetivo de este convenio es de colaboración mutua, tendiendo a defender los derechos y todas las obligaciones que tienen nuestros consumidores en el departamento. Están recorriendo toda la provincia logrando la adhesión de todos los municipios”.

Mónica Lucero, Directora de Defensa del Consumidor de la Provincia dijo “lo que queremos lograr con este convenio es efectivizar un pedido del gobernador de descentralización y que realmente los ciudadanos puedan hacer todas sus actividades que correspondan al gobierno o su denuncia lo más cercana a su domicilio. Hemos logrado y estamos renovando todos los convenios y podemos decir que en este momento vamos camino a firmar con todos los municipios de la provincia de Mendoza”

“Con Alvear estamos renovando este convenio porque en esta nueva gestión le hemos dado otro impulso, vamos a compartir lo que es fuertemente el área de inspección, pero no solamente que vamos a compartir el trabajo, sino que además aquellas infracciones que terminan en sanción de multa, por fin vamos a poder darle el 50% de estas multas al municipio. O sea, se va a trabajar en dos ejes, la parte preventiva y la parte de denuncia”

“El espíritu de la Ley del Consumidor no es poner infracción, es que se solucione el conflicto sin ningún tipo de gasto, especialmente para el consumidor y el proveedor. Por eso también hemos creado el registro único de proveedores electrónicos donde todo proveedor, tanto del departamento como de la provincia, tienen la obligación de dar un registro electrónico. El proveedor va a poder contestar y de hecho tenemos experiencia de que hemos hecho la denuncia en el día y el proveedor ha respondido también en el día y una denuncia se ha solucionado en 24 horas. Como también está la otra parte que hasta se multa a las empresas porque no dan respuestas a los usuarios”.