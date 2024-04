Inauguran la nueva guardia del "Enfermeros Argentinos"

Alvear

5 de Abril - El Intendente Alejandro Molero junto al Director del hospital Enfermeros Argentinos Alejandro Torres dieron detalles de la inauguración de la novedosa guardia del hospital. La misma será puesta en funciones este sábado y contará con la presencia del Gobernador Alfredo Cornejo.

La obra consta de dos etapas que suman más de 750 metros cuadrados y está equipada con tecnología de primer nivel, lo que coloca al hospital a la altura de los principales centros de salud de la provincia, según dijeron las autoridades.

El intendente Alejandro Molero extendió la invitación a todos los vecinos del departamento, destacando la importancia del evento que elevan el nivel de la sociedad.

La inauguración está programada para este sábado a las 11 de la mañana en la puerta del hospital, y se espera la presencia de autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Salud, el Ministro de Economía, la Vicegobernadora y el Gobernador Alfredo Cornejo.

Molero resaltó el orgullo que representa el recurso humano del hospital, así como los avances en equipamiento tecnológico.

La ampliación de la guardia permitirá una mayor cobertura y atención a la comunidad, especialmente ante el aumento significativo de pacientes atendidos en los últimos dos años.

“Inauguramos la nueva guardia del Hospital Enfermeros Argentinos, la etapa 1 y la 2 de una obra de más de 750 metros cubiertos, dotado de tecnología de primer nivel, del equipamiento que nos pone sin lugar a duda a la altura de los principales efectores de salud de la provincia”, dijo el Intendente Alejandro Molero.

El Director del Hospital enfatizó que el nosocomio brinda atención equitativa tanto a pacientes mutualizados como no mutualizados, y se detallan las mejoras en infraestructura y equipamiento, incluyendo camillas eléctricas, monitores, cardiodesfibriladores y equipos de gases medicinales de última generación.

“Es un gran logro para la comunidad y representa un avance significativo en la atención médica local”, remarcó Torres.

También explicó que el Hospital desde hace dos años, ha triplicado la cantidad de pacientes que se están atendiendo. “Esto por los avatares de la economía nacional que tenemos, que nos ha llevado a crisis importantísimas y que la gente, bueno, no tiene el dinero para pagar en la parte privada, para pagar por seguro y un montón de cosas. Este es un hospital que atiende a pacientes mutualizados y no mutualizados y se les da exactamente la misma prestación”, enfatizó.

Una guardia totalmente equipada y con accesos adecuados

El director del Hospital también respondió algunos planteos sobre la falta de rampas y dijo que todo está en condiciones.

“Hubo un cuestionamiento con respecto a la rampa. No hay manera, no hay forma, no cabe en ninguna cabeza que no haya una rampa de ingreso para pacientes con capacidades diferentes. La verdad es que hay una mala información, o gente que no se informa sobre el tema, porque esto no es factible, no hay posibilidad, no hay manera que un hospital no tenga un acceso para pacientes con capacidades diferentes”, apuntó.

Seguido dijo que la guardia se ha hecho en tres etapas y que este sábado se entregará la etapa 1 y 2, “la tercera etapa es la que se entrega con rampas definitivas. Estas dos etapas no la tenían, pero nosotros desde hace aproximadamente tres meses venimos trabajando con la municipalidad y hemos puesto esto y otras tantas cosas”.

Para Torres las críticas son políticas mediocres, partidarias, y realmente nuestro objetivo es trabajar sobre políticas sanitarias que sumen, críticas aceptamos todas, pero constructivas. En la salud la mediocridad no tiene lugar, porque si bien estás trabajando con pacientes, y tomar partidariamente a la salud es algo muy, muy mediocre, lo he dicho en muchísimas oportunidades, lo vuelvo a repetir”, cerró.

Al final aclaró que la rampa es momentánea, “pero con todas las reglamentaciones que tiene que tener, 6 grados de inclinación, que la gente de la municipalidad nos lo ha facilitado, para poder hacerlo correctamente”.