“En ANSES es imposible que haya ñoquis”

Alvear

3 de Abril - Gustavo Yllanes, presidente del PJ local y trabajador de ANSES, aseguró que por el sistema de controles que existen en el organismo, es erróneo pensar que hubiera empleados sin trabajar.

Ten medio de los cientos de despidos en oficinas de ANSES de todo el país, la sede Alvearense no quedó exenta, y 4 de sus 9 empleados fueron despedidos, lo que generó malestar e incertidumbre.

En diálogo con 989 Radio, Yllanes, indicó: “es imposible que haya personas que no trabajen, porque todos tienen una tarea particular, con una formación específica que los vuelve técnicos o especialistas en diferentes actividades, porque se requiere conocimiento legal, contable y social, y el organismo posee un sistema interno que controla cuánta gente atiende cada empleado, y hasta cuánto demora en atender o realizar un trámite, por lo que nadie puede estar sin tareas. No sobraba nadie con 9 personas, por lo que con 4 menos, que es porcentaje muy significativo, sobre todo en tiempos difíciles, donde se acerca muchísima gente, se va a ver afectada la atención”.

La oficina alvearense, no sólo recibe gente de ciudad y distritos, sino también de Real del Padre, Villa Atuel, Punta de Agua y hasta de la Provincia de San Luis y se calcula que se atiende a unas 100.000 personas, por trámites y consultas sobre AUH, jubilaciones, nacimientos, casamientos, fallecimientos, pensiones, salario familiar, por lo que prácticamente todas las personas en algún momento pasan por ANSES.