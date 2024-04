ATE afirmó que ya son más de 320 los despedidos en organismos nacionales de Mendoza

Noticias

3 de Abril - Aseguraron que se dieron en Agricultura Familiar, ANSES e INV, entre otros. Puede haber oficinas cerradas este miércoles

Ya son más de 320 los despedidos en Mendoza. Al menos así lo confirmó este lunes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a Diario UNO, luego de un fin de semana en el que numerosos ex empleados de organismos nacionales recibieran el mensaje de su desvinculación. Hasta el viernes se habían registrado 80, pero las medidas continuaron en los últimos días. Habrá manifestaciones y asambleas en las oficinas. Avisaron que se verá resentida la atención al público.

Son cerca de 40 en ANSES; 26 en el Instituto Nacional de Vitivinicultura; 27 en (lo que era) Desarrollo Social; 6 en el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y otro tanto -de número aún no determinado- en el Conicet, según las cifras del sindicato.

La mayor sangría se estima en Agricultura Familiar, donde se habla de 70 mendocinos que se quedaron sin empleo de la noche a la mañana.

Además de los que ya se fueron, están los recortes aún no ocurridos y que se esperan para los próximos días. Según cuentan puertas adentro de ATE -uno de los sindicatos que tomaron cartas en el asunto y encabezarán las movilizaciones este miércoles-, en Migraciones, por ejemplo, dejaron a la tropa permanecer unos días más, pero sólo porque se venía el exigente fin de semana largo y ahora sí comenzarán las despedidas.

"Es simple: los usaron", lamentó un gremialista.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel país. Dijo que Milei "puede terminar preso" por los despidos.

En ese sentido, delegados de Buenos Aires les filtraron a sus pares locales que los apuntados en la provincia para el control migratorio son al menos 40 trabajadores más. Si se confirma sería un cuarto de los puestos que tiene la entidad en esta tierras -160-.

De hecho, según dijo a Radio Nihuil el titular del gremio, Roberto Macho, en total aguardan 600 despidos en la provincia. Por el momento son todos contratados bajo la modalidad conocida como "artículo 9" o planta transitoria.

"Ni siquiera es que ha habido telegramas en la mayoría de los casos. Eso es lo triste de cómo los han tratado. Los llaman, les han mandado mails o directamente mensajes por el sistema interno de comunicaciones", se quejó ante Diario UNO Sergio López, referente de la Mesa de Organismos Nacionales de ATE Mendoza.

"Hay una mujer que está en tratamiento oncológico. No sólo se quedó sin obra social en medio de ese dolor que están pasando tanto ella como su familia, sino que encima la noticia la recibió estando internada por su enfermedad. Ahora tienen que cambiarla de clínica, porque no pueden pagar más en la que estaba. No podemos tolerar esta crueldad", pidió.

Oficinas que cierran y los paros que vienen

La lectura que hace el gremio es que a partir de ahora los empleados vivirán con incertidumbre, porque estas desvinculaciones son de contratados a los que se les vencía el vínculo en diciembre y que recibieron una prórroga por tres meses. De los que quedaron en pie, cuentan, muchos han recibido prolongaciones por 90 días más, por lo que -siempre bajo su versión- en junio puede venirse otro recorte masivo como el que ya están viviendo.

Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, afirmó que esperan 600 despidos en total.

Foto: Martín Pravata

"Hay casos particulares de entidades a las que directamente les van a bajar las persianas. En ANSES de Uspallata trabajaba un sólo muchacho. A él no lo despidieron, pero la oficina la cerraron igual. Eso quiere decir que toda la gente de Alta Montaña ahora tiene que hacer un recorrido muchísimo mayor para atenderse. Agricultura Familiar también, directamente cierra. De hecho este miércoles, que los trabajadores van a querer ingresar a las entidades para manifestarse, están viendo qué hacer ahí. ¿A qué van a ir a Agricultura si ni siquiera la van a reabrir?", expresó López.

La referencia es a las manifestaciones que se esperan para esta jornada en casi todos los organismos nacionales con dependencia en Mendoza. La modalidad elegida es que los trabajadores ingresen a las oficinas a reclamar y visibilizar sus despidos. Esto puede afectar la atención al público y de hecho se espera que así sea, sobre todo en ANSES, donde la última semana ya hubo acciones de fuerza similares y este miércoles directamente puede haber oficinas cerradas.

ATE tendrá un plenario nacional vía Zoom a las 17 y las autoridades mendocinas están invitadas a participar. El encuentro será determinante para fijar un nuevo paro en todo el país que esperan se haga efectivo dentro de los próximos 14 días.

Cabe destacar que los desvinculados no son todos de ese sindicato, sino que hay también de UPCN y, al menos en el caso de ANSES, también de Secasfpi, el gremio de la entidad. Desde la CGT local no brindaron datos concretos, pero se rumorea desde hace rato que se plegarán también a una huelga general en abril.

Fuente: Diario UNO